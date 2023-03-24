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Huawei представила смартфоны серии P60 с дисплеем 120 Гц и спутниковой связью
Серия представлена тремя моделями, имеющими различия в чипсетах, камерах и дизайне заднего модуля камер
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 Huawei выпустила флагманские смартфоны последнего поколения из популярной серии P. Новые модели P60 являются смартфонами премиум-класса, которые также обладают первоклассными фотографическими возможностями. 

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 Серия P60 включает в себя базовую модель P60 и модель P60 Pro более высокого класса, а также версию P60 Art. С точки зрения размеров смартфоны в основном идентичны, хотя вариант Pro тяжелее. Спереди новые устройства выглядят как любой другой телефон, но дизайн задней панели уникален.

 В этой серии используется стекло Kunlun, а также присутствует защита от воды и пыли по стандарту IP68. Наряду с этими двумя обычными версиями существует также модель Huawei P60 Art с модулем камеры, который имеет немного другой дизайн с неправильной геометрической формой. Примечательно, что вариант Art также поставляется в двух цветах, которые отвечают игрой света на разный угол его падения.

 Huawei P60, P60 Pro и P60 Art имеют одинаковые 6,67-дюймовые OLED-дисплеи с поддержкой адаптивной частоты обновления LTPO, которая может варьироваться от 1 до 120 Гц, обеспечивая при этом снижение энергопотребления на 29 процентов. Смартфон также оснащен технологией иммерсивного дисплея Huawei X-True и сертификацию TUV Rheinland. Дисплеи также предлагают соотношение к корпусу 93,1 процента.

 Базовая модель Huawei P60 оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Этот чипсет поддерживает только сети 4G, а также на целое поколение отстает от большинства современных флагманских телефонов. Хотя более дорогие P60 Pro и P60 Art оснащены относительно новым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, но он также лишен поддержки сетей 5G.

 P60 будет доступен с вариантами хранилища 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, а P60 Pro будет предлагаться только с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. В свою очередь P60 Art будет иметь 512 ГБ и 1 ТБ внутренней памяти. Базовая модель и модель Pro оснащаются аккумуляторной батареи емкостью 4815 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт, а версия Art оснащена аккумуляторной батареей емкостью 5100 мАч с той же скоростью зарядки.

 Другие примечательные функции включают в себя спутниковую связь второго поколения, которая позволяет отправлять SMS-сообщения в двух направлениях. То есть пользователи могут не только получать сообщения, но и отправлять их по SMS через спутниковую связь. Компания предлагает эту функцию благодаря своим последним достижениям в области спутниковых решений, встроенных в новые флагманские смартфоны. Все три модели работают на фирменной операционной системе HarmonyOS 3.1.

 Но пожалуй самым важным аспектом смартфонов серии P являются камеры. Базовый P60 оснащен тройной камерой, состоящей из 48-мегапиксельного сенсора с технологией RYYB, переменной апертурой F/1,4–4,0 и оптической стабилизации изображения. Наряду с основным датчиком устройство также имеет 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, который также имеет датчик RYYB и диафрагму F/2,2. Третий датчик представляет собой 12-мегапиксельный объектив с RYYB, OIS и 5-кратным оптическим зумом.

 Два датчика на P60 Pro в основном идентичны оригинальной модели, но основное отличие заключается в зум-объективе. Модель Pro имеет гораздо более высокое разрешение 48 Мп и большую апертуру у перископического объектива с оптической стабилизацией изображения. Вариант Huawei P60 Art оснащен тем же основным датчиком и зум-объективом, что и модель Pro, но его сверхширокоугольный датчик имеет разрешение 40 мегапикселей. На передней панели все модели серии P60 оснащены 13-мегапиксельной селфи-камерой по центру.

 Что касается стоимости, то ниже можно ознакомиться с ней применительно к каждой версии и конфигурации памяти. Естественно, что указанная стоимость смартфонов относится к китайскому рынку.

 Р60:

128 ГБ — 4488 юаней (примерно 657 долларов);

256 ГБ — 4988 юаней (примерно 730 долларов);

512 ГБ — 5988 юаней (примерно 877 долларов).

 P60 Pro:

256 ГБ — 6988 юаней (примерно 1023 доллара);

512 ГБ — 7 988 юаней (примерно 1170 долларов).

 Р60 Art:

512 ГБ — 8 988 юаней (примерно 1316 долларов);

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1 ТБ — 10 988 юаней (примерно 1 609 долларов).

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