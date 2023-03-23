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Intel выпустила процессоры Core vPro 13-го поколения
Чипы данной линейки предназначены для коммерческих структур и имеют широкий набор функций повышенной безопасности
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 Сегодня компания Intel расширила семейство процессоров Raptor Lake 13-го поколения для коммерческого сегмента. Чипы этого сегмента закупаются оптом крупным бизнесом и предприятиями. Процессоры имеют определенные встроенные функции безопасности и удаленного управления, которые обеспечивают соблюдение политики конфиденциальности компании. Корпорация Intel является пионером в области удаленного управления аппаратным обеспечением и функций безопасности устройств уже почти два десятилетия с набором функций vPro, первоначально запущенным как Centrino vPro в 2000-х годах. Новая линейка vPro 13-го поколения охватывает популярные модели процессоров в различных форм-факторах устройств: ультрапортативные (15 Вт или ниже), тонкие и легкие коммерческие ноутбуки (сегмент от 28 Вт до 35 Вт), обычные коммерческие ноутбуки (от 45 Вт до 55 Вт) и коммерческие настольные компьютеры (65 Вт).

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 Серия vPro 13-го поколения имеет много общего с серией vPro Core 12-го поколения. На аппаратном уровне это процессоры, основанные на том же кристалле Raptor Lake, что и процессоры Core 13-го поколения для массового рынка, но с улучшенными функциями vPro Management Engine, обеспечивающими удаленное управление для администраторов. Версии этих чипов для настольных ПК имеют ту же номенклатуру моделей, что и уже выпущенные процессоры 13-го поколения Core мощностью 65 Вт, но с набором функций vPro или vPro Essentials. Нечто подобное относится и к процессорам Core vPro 15 Вт U-сегмента, 28 Вт P-сегмента и 35-45 Вт H-сегмента. Наряду с этими процессорами Intel представляет специальные наборы микросхем серии Q700. Для мобильных процессоров U- и P-сегмента основная логика является частью пакета процессора, в то время как процессоры H-сегмента и S-сегмента (настольные) поставляются с дискретными наборами микросхем.

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 Процессоры Core vPro 13-го поколения включает до 8 производительных ядер Raptor Cove и до 16 эффективных ядер Gracemont, в зависимости от форм-фактора, а также поддержку новейшей платформы ввода-вывода, памяти DDR5 или LPDDR5 и интерфейса PCI-Express Gen 5. Процессоры с vPro включают расширения виртуализации VT-x и VT-d и технологию Trusted Execution. Подобно чипам vPro 12-го поколения, новые процессоры получат функцию VT-rp, обеспечивающую аппаратное ускорение процессов шифрования VT. Частью набора функций микросхем серии Q являются Intel Boot Guard и BIOS Guard, которые предлагают более безопасный метод загрузки Windows, чем базовая безопасная загрузка. Технологии Intel Threat Detection и CET ускоряют работу различных решений по обеспечению безопасности. Наиболее востребованной функцией по-прежнему является технология Intel Active Management (AMT), использующаяся администраторами в крупных организациях для удаленного управления коммерческими настольными компьютерами в офисах и ноутбуками, выдаваемыми сотрудникам для работы стационарно или из любого другого места.

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