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Redmi Note 12 Turbo появился на Geekbench с чипсетом Snapdragon 7 Plus Gen 2
Предварительная оценка производительности показывает потрясающие результаты нового чипсета от Qualcomm, который может стать очередным королем среднего сегмента
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 Redmi Note 12 Turbo станет последним смартфоном в популярной серии Note 12. Было подтверждено, что он дебютирует на китайском рынке 28 марта на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Пока поклонники марки ждут выхода новинки, в Geekbench появился телефон с упомянутым процессором.

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 Redmi Note 12 Turbo в Geekbench появился под номером модели 23049RAD8C. Платформа бенчмарка показывает, что телефону удалось набрать 1213 баллов в одноядерном и 3972 балла в многоядерном тестах. Оценки показывают, что чипсет Snapdragon 7 plus Gen 2, на котором работает устройство, обеспечит впечатляющую производительность для телефонов среднего уровня.

 Qualcomm заявляет, что Snapdragon 7 Plus Gen 2 предложит существенные улучшения производительности и энергоэффективности. Его основное процессорное ядро Kryo работает на частоте 2,92 ГГц, а вся архитектура процессора имеет формулу 1 + 3 + 4. Как утверждается, новый чип Qualcomm обеспечивает прирост производительности более чем на 50% по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.

 Geekbench также сообщает, что процессор Redmi Note 12 Turbo получит 12 ГБ оперативной памяти, но компания может анонсировать и другие варианты объема памяти. Кроме того указано, что смартфон работает под управлением ОС Android 13 из коробки. Скорее всего, он будет иметь пользовательский интерфейс Xiaomi - MIUI 14.

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 Предыдущие сообщения предполагают, что смартфон будет комплектоваться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Телефон может получить тройной блок камер на задней панели с 50-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным макрообъективом. Скорее всего, очередная модель Redmi получит батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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max117
04:29
Объявите нам варианты с более качественным звуком за 25 тыс, чем карта из обзора
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max117
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потому что 5.1-7.1 особо никому не нужны на звуковой карте, это ж не ресивер для ДК
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max117
04:25
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Cowon
04:24
Пожалуй можно согласиться. Разгон на современном железе имеет мало смысла. Выхлоп в 10 кадров максимум, но по факту 3-5, при этом куча проблем с охлаждением, повышенным шумом и т.п. И крайне затратное...
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max117
04:21
мда
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max117
04:20
Да, Креатив в РФ сметают (звуковые карты), дистриб не успевает довозить. А так конечно да, говорят сами за себя
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Женя Фролов
04:19
и логи так и не поменяли производителя. как у меня была с даблкликом г700 с 2011 года, так и сейчас на самых новых моделях та же шняга. это несерьезный подход.
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max117
04:19
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04:18
Мечты о поиске "топа за свои деньги" на Али - это печально. Особенно если дело касается звуковух за 15К, у которых нет даже усилителя для наушников, в отличие от "этого бластера".
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
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