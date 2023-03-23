Redmi Note 12 Turbo станет последним смартфоном в популярной серии Note 12. Было подтверждено, что он дебютирует на китайском рынке 28 марта на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Пока поклонники марки ждут выхода новинки, в Geekbench появился телефон с упомянутым процессором.
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Redmi Note 12 Turbo в Geekbench появился под номером модели 23049RAD8C. Платформа бенчмарка показывает, что телефону удалось набрать 1213 баллов в одноядерном и 3972 балла в многоядерном тестах. Оценки показывают, что чипсет Snapdragon 7 plus Gen 2, на котором работает устройство, обеспечит впечатляющую производительность для телефонов среднего уровня.
Qualcomm заявляет, что Snapdragon 7 Plus Gen 2 предложит существенные улучшения производительности и энергоэффективности. Его основное процессорное ядро Kryo работает на частоте 2,92 ГГц, а вся архитектура процессора имеет формулу 1 + 3 + 4. Как утверждается, новый чип Qualcomm обеспечивает прирост производительности более чем на 50% по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.
Geekbench также сообщает, что процессор Redmi Note 12 Turbo получит 12 ГБ оперативной памяти, но компания может анонсировать и другие варианты объема памяти. Кроме того указано, что смартфон работает под управлением ОС Android 13 из коробки. Скорее всего, он будет иметь пользовательский интерфейс Xiaomi - MIUI 14.
Предыдущие сообщения предполагают, что смартфон будет комплектоваться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Телефон может получить тройной блок камер на задней панели с 50-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным макрообъективом. Скорее всего, очередная модель Redmi получит батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.