Процессоры могут выйти в двух вариантах: HEDT и для рабочих станций, а также получат до 64 ядер

Процессоры Intel Sapphire Rapids Xeon W недолго будут единственными чипами с большим количеством ядер на рынке HEDT. Тони Ю, генеральный менеджер Asus China, подтвердил, что AMD Ryzen Threadripper 7000 под кодовым названием Storm Peak и новая платформа TR5 появятся на рынке во второй половине этого года. Обладая мощностью новейших ядер Zen 4, серия Ryzen Threadripper 7000, несомненно, займет место в списке лучших процессоров для рабочих станций.

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Потребительские Ryzen 7000, мобильные Ryzen 7045 и Ryzen 7040 и серверные EPYC 9004 в линейках AMD получили новую архитектуру Zen 4. Поэтому справедливо, что AMD также внимательно относится к оставшимся процессорам Ryzen Threadripper. AMD использует комбинацию 5-нм и 6-нм технологических процессов TSMC для основных вычислительных кристаллов (CCD) и кристалла ввода-вывода (IOD) соответственно в процессорах Zen 4 с чиплетной конструкцией. Маловероятно, что Ryzen Threadripper 7000 отклонится от этой формулы. Вопрос заключается в том, ограничит ли AMD Ryzen Threadripper 7000 64 ядрами или выпустит модели, соответствующие количеству ядер EPYC 9004.

Ryzen Threadripper всегда был зеркальным отражением процессоров AMD EPYC в отношении количества ядер. Конечно, набор функций отличается, поскольку AMD не хочет, чтобы Ryzen Threadripper переманивал покупателей более дорогих аналогов EPYC. Благодаря Genoa AMD увеличила число ядер серверных чипов Zen 4 до 96, что на 50% больше, чем у предыдущих процессоров EPYC 9003 (Milan). До сих пор в сети фигурировала максимальная конфигурация из 64 ядер у Ryzen Threadripper 7000, поэтому остается загадкой, получат ли пользователи систем HEDT большее количество ядер Zen 4.

Напомню, что текущий процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX имеет 64 ядра Zen 4, а Xeon w9-3495X — 56 ядер Golden Cove. В результате первый был в основном быстрее второго в тестах. Ryzen Threadripper Pro 5995WX также продемонстрировал превосходную энергоэффективность по сравнению с конкурентом. Результаты не выглядят благоприятными для Intel Xeon w9-3495X, поэтому даже 64-ядерного процессора Ryzen Threadripper 7000 должно хватить, чтобы выбить достойно ответить Xeon. AMD, возможно, и не нужно увеличивать количество ядер Ryzen Threadripper 7000 до 96, хотя многим пользователям HEDT систем это понравилось бы.

Согласно предыдущей утечке, AMD может выпустить Ryzen Threadripper 7000 в вариантах HEDT и для рабочих станций. Сообщается, что чипы HEDT поддерживают четырехканальную память, 64 линии PCIe 5.0, восемь линий PCIe 3.0 и разгон. Чипы для рабочих станций, по-видимому, получат восьмиканальную память, 128 линий PCIe 5.0 и восемь линий PCIe 3.0, но не имеют поддержки разгона.

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Что касается срока выхода новых процессоров, то Тони Ю уверен, что линейка Ryzen Threadripper 7000 появится во второй половине этого года, и слухи якобы указывают на сентябрьский запуск. Если дата верна, то мы можем увидеть официальный анонс на мероприятии Computex 2023.