Кроме того компания анонсировала пять мобильных видеокарт для рабочих станций на архитектуре Ada Lovelace

RTX Ada — это кодовое название серии графических процессоров NVIDIA для рабочих станций. Сегодня NVIDIA представила целых пять мобильных графических процессоров после запуска игровой серии GeForce RTX 40 в прошлом месяце.

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Важно, что появилось обновление серии RTX для настольных ПК в виде профессиональной графической карты RTX 4000 ADA SFF (Small Form Factor). Эта карта оснащена 6144 ядрами CUDA, 192 тензорными ядрами и 48 ядрами трассировки лучей. Новинка предлагает до 19,2 терафлопс вычислительной мощности в рабочих нагрузках с одинарной точностью и до 306,8 терафлопс в тензорных тестах.

Эта двухслотовая модель представляет собой небольшую карту с одним вентилятором. Она не требует каких-либо внешних разъемов питания, поскольку TDP установлен всего на уровне 70 Вт. Спецификации памяти включают 20 ГБ GDDR6 через 160-битный интерфейс со скоростью памяти 16 Гбит/с. В спецификациях указано, что эта карта построена на базе графического процессора AD104. По данным NVIDIA, она будет стоить 1250 долларов.

Что касается мобильных графических процессоров у NVIDIA есть пять новых моделей для рабочих станций: RTX 5000, 4000, 3500, 3000 и 2000. Спецификации более или менее копируют игровую серию RTX 40, за двумя исключениями: RTX 3500 имеет 5120 ядер CUDA. Данная конфигурация недоступна для потребительских моделей.

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Кроме того, нет карты с 2560 ядрами CUDA, поэтому самые слабый процессор AD107 будет входить лишь в игровую серию RTX 40. Максимальный заявленный TGP составляет 175 Вт, но каждую карту можно настроить для работы с мощностью до 140 Вт.