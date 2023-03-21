Предполагается, что более мощные модели получат разъем 12VHPWR, а модели с пониженным TDP - 8-контактый разъем

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня появилась информация, что NVIDIA не требует от партнеров использования разъема 12VHPWR в будущих сериях RTX 4070 и RTX 4060. Говорят, что компания разрешает появление пользовательских карт со старым, но проверенным 8-контактным разъемом питания, а некоторые модели потенциально могут иметь два.

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По словам источника Igor’sLAB, NVIDIA может выпустить два класса моделей RTX 4070: либо с TDP 225 Вт, разъемом 12VHPWR и заводским разгоном, либо с 8-контактным разъемом, мощностью 200 Вт с дополнительным заводским разгоном. Источники портала Videocardz.com подтверждают, что некоторые карты RTX 4070 действительно будут иметь TDP 200+ Вт и разгон, но они не используют разъем 12VHWPR.

RTX 4070 #1: 225 Вт TDP, OC, 1x PCIe 16-контактный (12VHPWR)

RTX 4070 #2: TDP 200 Вт, OC опционально, 1x/2x PCIe 8-pin

Как сообщалось ранее, эмбарго на обзоры RTX 4070 будет снято в два этапа, разделив модели с рекомендованной стоимостью и кастомные карты от партнеров. Насколько известно, NVIDIA рекомендует использовать 12VHPWR на премиальных моделях, поэтому эти карты, несомненно, будут стоить дороже.

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Интересно, что официальная рекомендованная цена RTX 4070 еще не опубликована. Однако тот факт, что планируется две версии RTX 4070, может объяснить путаницу в некоторых сообщениях о потенциальной стоимости новинки.