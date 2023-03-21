Новика имеет множество полезных функций, включая поддержку искусственного интеллекта

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Acer решила стать очередным игроком на рынке электрических средств передвижения и выпускает свой первый электрический велосипед под названием ebii. Acer ebii является легким электровелосипедом, разработанным для города и оснащенным функциями искусственного интеллекта, которые могут изучать личные предпочтения водителя. ebii также может автоматически переключать передачи в зависимости от дорожных условий для оптимальной городской поездки.

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Acer ebii весит всего около 16 килограмм и легче большинства электровелосипедов. Он может развивать максимальную скорость около 32 км/ч и имеет запас хода около 113 км. Велосипед можно полностью зарядить за 2,5 часа, и, что интересно, блок питания также можно использовать для зарядки ноутбука или телефона. У ebii есть собственное приложение — ebiiGO, которое предоставляет информацию об использовании батареи, рекомендуемые маршруты и анализа скорости. Пользователь также может заблокировать и разблокировать электровелосипед через приложение. Новинка от Acer автоматически блокируется, когда подключенный смартфон не находится рядом с велосипедом. В качестве дополнительной функции безопасности на ebii также присутствует противоугонная сигнализация.

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Усовершенствованный механизм ebii также включает датчики обнаружения столкновений, безвоздушные шины и свет во всех направлениях. Информация о выпуске и ценах на Acer ebii пока не предоставлена производителем. Компания собирается предоставить конкурентоспособную цену на модель, как обычно делает почти каждый новый игрок на рынке.