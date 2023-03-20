Трейлер раскрывает сюжетную историю и некоторые детали игры

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Electronic Arts выпустила официальный сюжетный трейлер своей предстоящей игры Star Wars Jedi: Survivor, запуск которой запланирован на 28 апреля. Новый трейлер не только показывает историю новой игры по вселенной «Звездных войн», но также содержит некоторые игровые детали.

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Star Wars Jedi: Survivor, разработанная Respawn Entertainment в сотрудничестве с Lucasfilm Games, представляет собой приключенческий экшн от третьего лица, действие которого происходит через пять лет после событий оригинальной Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрок снова играет за Кэла Кестиса, ставшего теперь могущественным рыцарем-джедаем.

Согласно EA, игроки получат великолепную кинематографическую боевую систему, что и в Jedi Fallen Order, с дополнительными способностями Силы и новыми стилями боя на световых мечах. Игра также будет включать в себя новые планеты и уже знакомые локации с уникальными обитателями, испытаниями и врагами.

Ранее EA обнародовала системные требования к ПК версии игры. Издательство рекомендует процессоры Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT. Остальные требования включают 16 ГБ оперативной памяти, 130 ГБ дискового пространства и 64-разрядную ОС Windows 10. Вы можете проверить остальные требования к ПК ниже.

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Star Wars Jedi: Survivor будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК с 28 апреля 2023 года.