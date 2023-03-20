Распознать подделку можно по довольно низкой стоимости устройств, которая на несколько десятков долларов меньше, чем стоит оригинал

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, один из пользователей форума Baidu Tieba приобрел твердотельный накопитель Samsung 980 Pro емкостью 2 ТБ за сумму, эквивалентную 127,77 долларов. Низкая цена должна была стать первым предупредительным признаком подвоха, но, согласно отчету, пользователь какое-то время не интересовался аппаратным обеспечением ПК и не был в курсе современных технологий и цен.

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Стоит отметить, что, например, на Amazon накопитель Samsung 980 Pro объемом 2 ТБ в настоящее время продается по цене 159,99 долларов.

По словам покупателя, накопитель прибыл к нему в официальной упаковке Samsung и имел на вид настоящие наклейки, закрывающие контроллер и чипы памяти. У него даже была правильная прошивка, которая, по-видимому, позволила обмануть программное обеспечение Magician от Samsung.

Однако после снятия наклейки, подделка стала очевидной. Рассматриваемый накопитель оснащен SSD-контроллером Maxio MAP1602A PCIe 4.0 и использует 128-слойную TLC 3D NAND (X2-9060) YMTC вместо собственных контроллеров Samsung и чипов памяти.

Различия сразу бросаются в глаза и в бенчмарках. В то время как диск Samsung рассчитан на скорость до 7000 МБ/с при последовательном чтении и до 5100 МБ/с при последовательной записи, подделка значительно отстает со скоростью около 4800 МБ/с и 4450 МБ/с при чтении и записи соответственно, в CrystalDiskMark и 4200 МБ/с и 3959 МБ/с при чтении/записи в AS SSD.

Таким образом при покупке подобных устройств на непроверенных торговых площадках необходимо быть осторожным и не кидаться на низкую стоимость.

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Стоит отметить, что даже крупные продавцы могут стать жертвами нечестных поставщиков. В прошлом году было обнаружено, что Walmart продает поддельные внешние твердотельные накопители емкостью 30 ТБ примерно за 18 долларов. Amazon также попала в заголовки новостей из-за отказа вернуть деньги покупателю, который якобы получил поддельную видеокарту. Только после того, как история получила широкую огласку, Amazon вернул деньги за покупку.