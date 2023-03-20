Новая версия Gigabyte Control Center уже получила поддержку данных карт

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Gigabyte теперь настолько уверена в информации о грядущих RTX 4070/4060, что решила включить неофициальную пока поддержку моделей в свое программное обеспечение. Как многим известно, Gigabyte Control Center является основным приложением компании для управления материнскими платами и видеокартами. В нем пользователи могут регулировать скорость вращения вентиляторов, осуществлять разгон, управлять подсветкой и многое другое.

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Теперь стало известно, что последняя версия приложения под номером 23.03.02.01, по-видимому, поддерживает две еще не выпущенные карты:

Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12 ГБ (GV-N4070AERO OC-12G);

Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8 ГБ (GV-N4060GAMING OC-8GD).

Поскольку коды продуктов Gigabyte довольно легко расшифровываются, это будет первое подтверждение от партнера Nvidia конфигурации памяти RTX 4060. Ожидается, что карта действительно будет иметь 8 ГБ локальной памяти, как и утверждали слухи, а 12 ГБ для RTX 4070 также не должны никого удивлять.

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Согласно имеющейся информации, NVIDIA должна анонсировать RTX 4070 12 апреля, а выход долгожданной новинки среднего класса состоится на следующий день. У видеокарты RTX 4060 пока нет даты выпуска, но есть сведения, что модель может быть выпущена в мае.