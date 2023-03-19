Об этом свидетельствуют утекшие в сеть тесты Cinebench

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Платформа Phoenix на архитектуре Zen4 ещё не выпущена, но уже известно как минимум о трех сериях на базе этих кристаллов: Ryzen 7040H, 7040HS и 7040U. AMD не поделилась ни словом о своей грядущей серии маломощных процессоров Ryzen 7000U, но такие процессоры, несомненно, появятся.

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По крайней мере, тесты двух моделей были обнаружены в сети: Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U. Об этом сегодня сообщил китайский источник. Первая модель представляет собой 6-ядерный процессор, а вторая модель имеет 8 ядер и 16 потоков, столько же, сколько топовые процессоры Ryzen 7040HS.

Ryzen 7 7840U не должен сильно отличаться от моделей с более высоким TDP. Именно этот параметр делает модель весьма интересной. Утверждается, что процессор предназначен для работы в диапазоне мощности от 15 Вт до 28 Вт, что открывает новые возможности для поколения Zen4.

Результат многоядерного теста Cinebench R23 показывает базовую тактовую частоту 3,3 ГГц, но нет подробностей о частоте в режиме разгона. Процессор набрал 14825 баллов, что ставит его выше Ryzen 9 6900HX и на уровне Core i7-12800H, которые считаются высокопроизводительными игровыми процессорами из серий последнего поколения.

Тот же источник вновь подтверждает, что APU Ryzen 7 7840U набирает около 700 баллов в одноядерном тесте Cinebench R20, 3000 баллов в 3DMark TimeSpy Graphics и 8000 баллов в FireStrike для iGPU RDNA3.

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Официально серии Ryzen 7040U пока не существует. До сих пор AMD только подтвердила, что отложила выпуск ноутбуков с Ryzen 7040HS на следующий месяц, хотя на CES 2023 было сказано о выходе новых процессоров в марте.