Серия Xeon W3400X превосходно справляется с многопоточными рабочими нагрузками, и, наконец, превзошла AMD Ryzen Threadripper, установив новые мировые рекорды. Но это имеет и свою обратную сторону. Процессоры Intel также имеют гораздо более высокий TDP, чем потребительские модели, достигая 350 Вт по умолчанию и даже выше при использовании ресурсоемких многопоточных рабочих нагрузок.
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Напомню, что серия «X» в линейке Sapphire Rapids-WS поддерживает разгон. Эти процессоры теперь используются известными оверклокерами, такими как Elmor или Der8auer, которые заняты установкой новых рекордов. Теперь они используют процессор Xeon W9-3495X, флагманскую модель Sapphire Rapids с 56 ядрами. Процессор был установлен на материнскую плату ASUS W790E-SAGE SE и оснащен памятью G.SKILL Zeta R5 DDR5, предназначенной для этой платформы.
Оверклокерам удалось достичь тактовой частоты 5,5 ГГц на всех ядрах, что, конечно же, потребовало экстремальной системы охлаждения, такой как жидкий азот, чтобы поддерживать температуру процессора ниже минус 95 градусов Цельсия. Что еще более важно, процессор достиг пикового энергопотребления в 1881 Вт, что превышает энергопотребление самых мощных потребительских игровых систем под нагрузкой.
К сожалению, в данном случае полученного результата в 132220 баллов не хватило, чтобы побить рекорд прошлой недели в 132484 балла. Можно только представить, сколько энергии потребовал процессор во время предыдущего теста, вероятно, что была пройдена психологическая отметка в 1900 Вт.