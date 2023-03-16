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Телескоп Джеймса Уэбба в подробностях запечатлел звезду, превращающуюся в сверхновую
Этой звездой является объект WR 124, расположенный в 15000 световых лет от Земли и относящийся к звездам типа Вольфа-Райе
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 Созданный в результате международного сотрудничества космический телескоп Джеймса Уэбба предназначен для проведения подробных наблюдений в инфракрасной части электромагнитного спектра. Последнее изображение, полученное телескопом, только что подтвердило его превосходные возможности для инфракрасной астрономии.

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 НАСА опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), на котором изображена звезда WR 124, расположенная на расстоянии 15000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца. WR 124 является звездой типа Вольфа-Райе, редким светилом, которое входит в число самых ярких, самых массивных и наиболее быстро обнаруживаемых звезд.

 По словам космического агентства, WR 124 была одной из первых звезд, наблюдаемых JWST с июня 2022 года, но изображение было обнародовано только сейчас. Фаза Вольфа-Райе — это краткое состояние, через которое проходят некоторые звезды в течение своей жизни, прежде чем превратиться в сверхновые, что делает наблюдения Уэбба ценным для астрономов, изучающих жизнь звезд.

 По заявлению НАСА, масса WR 124 в 30 раз превышает массу нашего Солнца, и к настоящему моменту она израсходовала 10 солнечных масс вещества. Выбрасываемый газ удаляется от центрального тела и остывает, образуя космическую пыль и светясь в инфракрасном свете, который можно обнаружить приборами Уэбба.

 Космическое агентство США подробно описало процесс наблюдения Уэбба: камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) уравновешивает яркость звездного ядра WR 124 и детали более слабого окружающего газа. Mid-Infrared Instrument (MIRI) показывает структуру газовой и пылевой туманности выброшенного материала, окружающего вышеупомянутое ядро.

 До Уэбба у астрономов, исследующих космическую пыль, просто не было возможности получить подробные изображения и информацию о богатой пылью среде, такой как туманность WR 124. А пыль, по словам НАСА, играет важную роль во внутренней структуре Вселенной, поскольку она укрывает формирующиеся звезды и собирается вместе, помогая формировать планеты, молекулы и даже строительные блоки для возникновения жизни.

 Пыль является фундаментальным элементом нашей Вселенной, тем не менее ученым еще предстоит объяснить, почему во Вселенной, содержится больше пыли, чем прогнозируют нынешние теории образования пыли. 

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 Благодаря мощным инструментам Уэбба тайна космической пыли может быть разгадана. Звезды Вольфа-Райе, такие как WR 124, также могут помочь астрономам понять некоторые важные аспекты ранней истории Вселенной. Подобные умирающие звезды были ответственны за появление в молодой Вселенной тяжелых элементов, образованных в их ядрах, теми самыми элементами, которые сейчас входят в состав Земли и абсолютно каждого живого существа на ней.

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