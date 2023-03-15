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AMD Radeon 780M протестирован в Geekbench
Новинка показывает неплохие результаты производительности, находящиеся на уровне настольной NVIDIA GeForce GTX 1650
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 Сегодня в сети был обнаружен результат тестирования в Geekbench нового iGPU AMD Radeon 780M на базе архитектуры RDNA3, показывающий, что грядущий встроенный GPU по производительности находится на одном уровне с NVIDIA GeForce GTX 1650. Тест проводился на анонсированном процессоре AMD Ryzen 7 7840HS, который является частью линейки процессоров AMD Ryzen 7040 «Phoenix», производимых по 4-нм техпроцессу. Рассматриваемый ЦП представляет собой 8-ядерную/16-поточную модель с 40 МБ кэш-памяти. Он работает на базовой частоте 3,8 ГГц и на частоте 5,1 ГГц в режиме разгона, а также имеет TDP от 35 Вт до 45 Вт. Что касается iGPU Radeon 780M RDNA3, то он оснащен 12 вычислительными блоками (CU), включающими 768 потоковых процессоров, работающими на частоте 2700 МГц.

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 Тест Geekbench OpenCL был проведен на китайском ноутбуке с 32 ГБ ОЗУ в режиме сбалансированного питания, где он набрал 36757 баллов. Этот результат ставит его рядом с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 и AMD Radeon RX 480. Это впечатляющий результат, учитывая, что это средняя модель в анонсированной серии Ryzen 7040. Стоит сказать, что нам неизвестны остальные параметры системы, включая TDP ноутбука или скорость работы оперативной памяти, поэтому результаты могут немного отличаться от других моделей ноутбуков с другими настройками мощности и типом памяти. Поскольку эти ноутбуки еще не поступили в розничную продажу, AMD, вероятно, все еще работает над оптимизацией драйверов, поэтому можно ожидать, что полученные результаты будут еще выше.

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