Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
6-ядерный Ryzen 5 7640U в Geekbench почти равен по производительности Ryzen 9 6900HX
Новинка в одноядерном режиме даже опережает на 8,2% настольный Ryzen 7 5800X
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

 Несмотря на то, что до официального запуска мобильных процессоров AMD Zen 4 Phoenix серии U для ультрабуков может пройти еще несколько месяцев, уже можно получить представление об их примерной производительности благодаря новому тесту Geekbench для модели Ryzen 5 7640U. Предполагается, что это шестиядерный преемник Ryzen 5 6600U, и результаты тестов показывают значительное улучшение производительности, особенно при многоядерных нагрузках, где новый Ryzen 5 7640U довольно близок к топовому Ryzen 9 6900HX последнего поколения.

реклама

 Geekbench сообщает, что Ryzen 5 7640U тестировался на платформе Maya-PHX, так что этой «утечке», скорее всего, способствовала непосредственно AMD. Запись в базе данных сообщает, что этот процессор поставляется с iGPU Radeon 760M с 8 ядрами RDNA 3. Базовая рабочая частота была установлена на уровне 3,5 ГГц, а максимальная частота достигала 4,89 ГГц. Каждое ядро имеет 1 МБ кэш-памяти L2, а тестовый стенд включал 16 ГБ оперативной памяти, вероятно, LPDDR5.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 По данным WCCFtech, оценка Geekbench в 1896 баллов в одноядерном режиме ставит Ryzen 5 7640U впереди Ryzen 9 6900HX и Ryzen 5 6600U на 300 баллов, что соответствует росту производительности на 25%. В многоядерном режиме Ryzen 5 7640U на 60% быстрее, чем Ryzen 5 6600U, но отстает от Ryzen 9 6900HX примерно на 15% из-за того, что у него на два ядра меньше. Более того, по оценкам Benchleaks, новый APU на 8,2% быстрее в одноядерном режиме, но на 17,6% медленнее в многоядерном режиме по сравнению с настольным процессором Ryzen 7 5800X.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen #apu #ryzen 7 5800x #процессоры amd #ryzen 9 6900hx #apu amd phoenix #ryzen 5 7640u
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В сети появились тесты неанонсированного процессора AMD Phoenix на базе Zen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
22
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
5
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
5
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
4
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
99
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
1
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
3
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
11
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
5
Информатор: игра S.T.A.L.K.E.R. 2 готова лишь на 25%
6
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
19
Дрон-камикадзе Ланцет обнаружил и поразил самоходную французскую гаубицу "Цезарь" - видео
2

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
261
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
9
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
12
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
19
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
15
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
15

Сейчас обсуждают

Евгений Сом
00:46
Я вообще то сказал как есть или что то не так? Походу мозгов вообще нет. И насчет монстров это что за бред не просветишь или сольешься в парашу ничтожество?
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
Влад Демьянцев
00:43
Пхахахаа что за шизофрения про бесполезность малых ядер? Добро пожаловать в будущее, клоун.
Почему не стоит верить приписываемым китайцам заявлениям про «скорую мировую войну»
sergtrav
00:42
Самоубеждение - великая вещь. Особенно среди диванных экспертов.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
sergtrav
00:41
Дребезжащий фильтр и светодиод исправляются элементарной изолентой, каретки - не менее элементарным разгибанием.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Олег Кириков
00:39
Эти так называемые страны крысиного недоблока забыли видно,что Кинжал может прилететь и к ним.Более того туда при необходимости может прилететь бч 1-2 или более мт.Это десятки миллионов сожженых зажив...
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
sergtrav
00:39
Сказка хорошая, конечно, но есть проблема: разница в шуме с открытой и закрытой дверцей прекрасно слышна.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Андрей Филинский
00:39
Наконец-то кто-то об этом сказал!
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
Артём Витвицкий
00:39
Всегда сидел на картах от нвиде, 470, 1050ti Для эксперимента взял rx 6650 xt, пока доволен, но пришлось чуть-чуть посидеть в адреналине и понастраивать ее, но за 30к норм
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XTX – неравное противостояние, в котором побеждает NVIDIA
sergtrav
00:35
Стоящий вентилятором вверх БП не охлаждал видеокарту, а забирал у неё воздух, создавая разреженное пространство, вот и все объяснение.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
MrPegge
00:32
Может продаст нам современные самолеты и боеприпасы, а то что-то родное ВКС с эффективностью не дружит.
Генерал, находящийся под санкциями США за покупку у России Су-35 и С-400, возглавил Минобороны Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем