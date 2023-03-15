Новинка в одноядерном режиме даже опережает на 8,2% настольный Ryzen 7 5800X

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Несмотря на то, что до официального запуска мобильных процессоров AMD Zen 4 Phoenix серии U для ультрабуков может пройти еще несколько месяцев, уже можно получить представление об их примерной производительности благодаря новому тесту Geekbench для модели Ryzen 5 7640U. Предполагается, что это шестиядерный преемник Ryzen 5 6600U, и результаты тестов показывают значительное улучшение производительности, особенно при многоядерных нагрузках, где новый Ryzen 5 7640U довольно близок к топовому Ryzen 9 6900HX последнего поколения.

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Geekbench сообщает, что Ryzen 5 7640U тестировался на платформе Maya-PHX, так что этой «утечке», скорее всего, способствовала непосредственно AMD. Запись в базе данных сообщает, что этот процессор поставляется с iGPU Radeon 760M с 8 ядрами RDNA 3. Базовая рабочая частота была установлена на уровне 3,5 ГГц, а максимальная частота достигала 4,89 ГГц. Каждое ядро имеет 1 МБ кэш-памяти L2, а тестовый стенд включал 16 ГБ оперативной памяти, вероятно, LPDDR5.

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По данным WCCFtech, оценка Geekbench в 1896 баллов в одноядерном режиме ставит Ryzen 5 7640U впереди Ryzen 9 6900HX и Ryzen 5 6600U на 300 баллов, что соответствует росту производительности на 25%. В многоядерном режиме Ryzen 5 7640U на 60% быстрее, чем Ryzen 5 6600U, но отстает от Ryzen 9 6900HX примерно на 15% из-за того, что у него на два ядра меньше. Более того, по оценкам Benchleaks, новый APU на 8,2% быстрее в одноядерном режиме, но на 17,6% медленнее в многоядерном режиме по сравнению с настольным процессором Ryzen 7 5800X.