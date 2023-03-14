Сначала будут доступны обзоры карт с рекомендованной производителем ценой, а на следующий день пользователи получат обзоры кастомных моделей

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Сегодня официально подтверждено, что выход видеокарты GeForce RTX 4070 состоится 13 апреля, но незадолго до этой даты NVIDIA установила несколько ограничений для партнеров и обозревателей.

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По имеющейся информации, на этой неделе вступает в силу первое эмбарго. Партнеры начнут устанавливать контакты с торговыми представителями и хранить карты RTX 4070 на своих региональных складах, прежде чем они будут доставлены дистрибьюторам, а затем и розничным продавцам. У компаний сейчас есть целый месяц на хранение и распространение графических процессоров RTX 4070.

Обозреватели начнут получать свои образцы в начале апреля, поэтому у них должна быть как минимум одна неделя, чтобы протестировать карты и создать свои обзоры новинки. Интересная деталь заключается в том, что эмбарго на обзоры будет разделено между моделями с рекомендованной ценой(MSRP) и моделями без MSRP.

Разделив обзоры на две части, NVIDIA, по сути, будет продвигать более дешевые пользовательские модели, а не модели с заводским разгоном, которые обычно стоят дороже. Хотя смысла в реальности в этом мало. Пользователи, желающие получить максимальную производительность всё равно будут ждать обзоров соответствующих карт, и разница в один день просто несущественна.

Итак, NVIDIA официально объявит о GeForce RTX 4070 12 апреля, что также снимает запрет на обзоры всех карт RTX 4070, которые будут предлагаться по MSRP. Тесты других моделей будут опубликованы 13 апреля, в тот же день, когда карта будет официально выпущена.

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RTX 4070 станет четвертой настольной картой на архитектуре Ada Lovelace. Предполагается, что эта модель оснащена графическим процессором AD104-250/251 с 5888 ядрами CUDA. Что касается памяти, то геймеры должны получить конфигурацию из 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине памяти. Это также будет первая настольная карта RTX 40 с TDP до 200 Вт.