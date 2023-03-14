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Представлена карта расширения для 21 твердотельного накопителя PCIe 4.0 M.2
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 Apex Storage, являющаяся новой компанией на рынке систем хранения данных, объявила, что ее карта расширения X21 (AIC) имеет место для 21 твердотельного накопителя PCIe 4.0 M.2 NVMe. Карта поддерживает до 168 ТБ памяти с твердотельными накопителями M.2 NVMe емкостью по 8 ТБ и 336 ТБ хранилища с будущими твердотельными накопителями M.2 емкостью по 16 ТБ и поддерживает скорость до 30,5 ГБ/с. Новинка имеет однослотовый дизайн и предназначена использования в рабочих станциях с приложениями машинного обучения.

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 Карта расширения X21 AIC имеет 100 линий PCIe. Для питания всего хранилища используется мощность слота PCIe, а также два 6-контактных разъема питания PCIe, которые в сумме обеспечивают передачу до 225 Вт. Интересно, что новинка имеет пассивное охлаждение, но Apex Storage предполагает, что плата должна оснащаться активным обдувом с минимальным значением 400 LFM для обеспечения бесперебойной работы карты. Компания выложила в качестве демонстрации X21 систему с твердотельными накопителями Samsung 990 Pro, однако она также поддерживает диски Intel Optane. Скорость операций чтения и записи превышают 10 миллионов в секунду. Кроме того, средняя задержка доступа для чтения и записи составляет 79 мс и 52 мс. На данный момент компания Apex Storage не раскрывает цену и время появления карты в продаже.

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#ssd #твердотельные накопители #samsung 990 pro
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