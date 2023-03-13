Новинка может похвастаться двигателем мощностью 250 Вт и крутящим моментом 90 Нм

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Audi анонсировала электрический горный велосипед с двигателем Fantic в Великобритании. Дизайн велосипеда был вдохновлен внедорожником RS Q e-tron, участвовавшим в ралли Дакар. Новинка оснащена двигателем Brose S-MAG мощностью 250 Вт, напряжением 36 В, развивающим крутящий момент до 90 Нм. Покупатель можете выбрать один из пяти уровней мощности, включая уровень BOOST, для мощной поддержки, которая поможет справиться с более крутыми склонами.

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Блок дистанционного выбора тяги Brose имеет встроенный дисплей, который показывает режим помощи, скорость и уровень заряда батареи. Электровелосипед Audi оснащен аккумуляторной батареей Fantic Integra мощностью 720 Втч и напряжением 36 В, установленной на его легкой алюминиевой раме. Благодаря системе подвески Öhlins с ходом 180 мм электрический велосипед подходит для различных местностей. Велосипед также оснащен внедорожными шинами Vittoria E-MAZZA 29 дюймов x 2,6 спереди и Vittoria E-MARTELLO 27,5 дюймов x 2,8 сзади.

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Другие характеристики включают задний переключатель Sram GX Eagle 12 V, рычаги переключения передач и дисковые тормоза Braking IN.CA.S. Для покупки будет доступно ограниченное количество единиц электрического горного велосипеда Audi с двигателем Fantic в Великобритании, начиная со стоимости 8499 фунтов стерлингов (около 10284 долларов).