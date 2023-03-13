Теперь стоимость её графических карт стала более привлекательной для покупателей, а также более выгодной для покупки, чем конкурирующие модели от AMD и Nvidia

Видеокарты Intel Arc Alchemist получили значительные скидки у розничных продавцов в США. Arc A770 и Arc A380, которые являются двумя отличными видеокартами в своем классе, становятся еще доступнее, а их цена снизилась на 18%.

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Флагманская модель Arc A770, доступная в вариантах с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, стоила 349 и 329 долларов соответственно. 16-гигабайтная модель Intel Arc A770 Limited Edition по-прежнему продается за 349 долларов. Однако 8-гигабайтная версия, такая как ASRock Phantom Gaming Arc A770, в настоящее время продается по цене 269 долларов, что на 18% ниже официальной рекомендованной розничной цены. Новая цена фактически ставит Arc A770 8 ГБ в тот же ценовой диапазон, что и AMD Radeon RX 6650 XT за 259 долларов и Nvidia GeForce RTX 3050 за 269 долларов.

Стоит сказать, что Arc A770 8 ГБ не является привлекательным вариантом по сравнению с Radeon RX 6650 XT, потому что последняя быстрее и дешевле. Тем не менее Arc A770 8 ГБ обеспечивает более высокую производительность и значительно более низкую цену, чем GeForce RTX 3060, стоимость которой начинается с 349 долларов.

Intel уже снизила цену на Arc A750 с 289 до 249 долларов. Но её цена продолжает снижаться у розничных продавцов. Стоимость ASRock Challenger Arc A750 снизилась до 239 долларов, что соответствует тому же ценовому диапазону, что и Radeon RX 6600 за 239 долларов. Arc A750 немного быстрее, чем Radeon RX 6600. GeForce GTX 1660 Ti от Nvidia за 219 долларов дешевле, но сильно отстает от Arc A750 с точки зрения производительности.

Для тех, кто ищет что-то еще более доступное, можно рассмотреть видеокарту Arc A380, дебютировавшую по цене 139 долларов. ASRock Challenger Arc A380 сейчас продается по цене 119 долларов, что на 14% ниже рекомендованной производителем розничной цены. По текущей цене Arc A380 является важной моделью для Intel, чтобы привлечь клиентов в сегменте начального уровня. GeForce GTX 1630 доступна по цене 124 доллара, но она далека от уровня производительности Arc A380. GeForce GTX 1650 работает аналогично Arc A380, но самая дешевая GeForce GTX 1650 стоит 169 долларов.

У AMD в настоящее время нет прямого конкурента Arc A380. Ближайшими моделями, которые обеспечивают сравнимую с Arc A380 производительность, являются Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 570. Но первая имеет более высокую цену в 149 долларов, а вторая устарела, и ее сейчас трудно найти.

Чтобы повысить ценность графических карт Arc Alchemist, Intel недавно объявила об обновлении акции «Intel Arc Graphics: Play & Create Bundle», в рамках которой покупатели получают две игры и пять приложений для творчества. Пакет стоимостью более 450 долларов, по данным Intel, дает покупателям бесплатные копии Nightingale и The Settlers: New Allies, а также годовую подписку на PowerDirector 365, трехмесячную подписку на XSplit Premium и D5 Render, шестимесячную подписку на MAGIX Video Pro X14 и полную версию Topaz Gigapixel AI.

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