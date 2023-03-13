AMD представила новую мобильную серию Ryzen 7045HX. Эта серия под кодовым названием Dragon Range является первой, использующей технологию чиплетов AMD.
реклама
Dragon Range — это прямой перенос серии настольных процессоров в мобильный форм-фактор и имеет те же конфигурации из 16, 12, 8 и 6 ядер. За исключением Ryzen 9 7945HX, все они имеют изменяемый TDP, который находится в диапазоне 45–75 Вт и тактовую частоту до 5 ГГц в однопоточных рабочих нагрузках.
Для Ryzen 9 7945HX имеет собственный диапазон мощности от 55 до 75 Вт. Он имеет 16 ядер — в два раза больше, чем у флагмана предыдущего поколения Ryzen 9 6900HX, а также тактовую частоту 5,4 ГГц и 80 МБ комбинированной кэш-памяти L2 и L3. Для сравнения, Ryzen 9 6900HX имеет тактовую частоту 4,9 ГГц, 20 МБ кэш-памяти и мощность 45 Вт.
Некоторое время назад AMD сравнила 7945HX с 6900HX и сообщила, что в разных приложениях он работает на 41-211% лучше. В Cinebench R23 процессор был на 22% быстрее в однопоточном тесте и на 123% быстрее в многопоточном тесте. AMD также сравнила свой флагман со старым 16-ядерным процессором Core i9-12900HX. Новинка от AMD оказалась на 18-169% быстрее в различных тестах.
Теперь AMD поделилась некоторыми более честными сравнениями Ryzen 9 7495HX и одним из новых процессоров Intel Core i9-13950HX. Он имеет восемь производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер, а его тактовая частота немного выше, чем у Ryzen - 5,5 ГГц. Он также потребляет около 55 Вт по умолчанию, но эта характеристика может увеличиваться до 157 Вт под нагрузкой. AMD протестировала два процессора в 31 игре и показала, что Ryzen 9 7495HX показал лучшие результаты в 26 из них на величину до 10 процентов.
В качестве тестовых ноутбуков использовались Asus Strix Scar G17 и Gigabyte Aorus 17X. Оба ноутбука имели 32 ГБ памяти DDR5 и видеокарту RTX 4090.
Собственные тесты всегда подвержены предвзятости, а мобильные компоненты имеют особенно изменчивую производительность из-за множества вариантов конфигурации и их зависимости от системы охлаждения.
Производители ноутбуков уже начали продавать ноутбуки с процессорами Ryzen 7945HX, 7845HX, 7745HX и 7645HX. Первыми моделями на рынке стали Alienware M16 и M18, Asus Scar G17 и Zephyrus Duo, а также Legion 5 Pro и 7 Pro от Lenovo. В ближайшие месяцы появятся ноутбуки и от других производителей.