Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
AMD выпустила свой первый 16-ядерный мобильный процессор Ryzen 9 7945HX
Согласно тестам компании новинка является самым мощным на сегодня мобильным процессором
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

 AMD представила новую мобильную серию Ryzen 7045HX. Эта серия под кодовым названием Dragon Range является первой, использующей технологию чиплетов AMD.

реклама

 Dragon Range — это прямой перенос серии настольных процессоров в мобильный форм-фактор и имеет те же конфигурации из 16, 12, 8 и 6 ядер. За исключением Ryzen 9 7945HX, все они имеют изменяемый TDP, который находится в диапазоне 45–75 Вт и тактовую частоту до 5 ГГц в однопоточных рабочих нагрузках.

 Для Ryzen 9 7945HX имеет собственный диапазон мощности от 55 до 75 Вт. Он имеет 16 ядер — в два раза больше, чем у флагмана предыдущего поколения Ryzen 9 6900HX, а также тактовую частоту 5,4 ГГц и 80 МБ комбинированной кэш-памяти L2 и L3. Для сравнения, Ryzen 9 6900HX имеет тактовую частоту 4,9 ГГц, 20 МБ кэш-памяти и мощность 45 Вт.

 Некоторое время назад AMD сравнила 7945HX с 6900HX и сообщила, что в разных приложениях он работает на 41-211% лучше. В Cinebench R23 процессор был на 22% быстрее в однопоточном тесте и на 123% быстрее в многопоточном тесте. AMD также сравнила свой флагман со старым 16-ядерным процессором Core i9-12900HX. Новинка от AMD оказалась на 18-169% быстрее в различных тестах.

 Теперь AMD поделилась некоторыми более честными сравнениями Ryzen 9 7495HX и одним из новых процессоров Intel Core i9-13950HX. Он имеет восемь производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер, а его тактовая частота немного выше, чем у Ryzen - 5,5 ГГц. Он также потребляет около 55 Вт по умолчанию, но эта характеристика может увеличиваться до 157 Вт под нагрузкой. AMD протестировала два процессора в 31 игре и показала, что Ryzen 9 7495HX показал лучшие результаты в 26 из них на величину до 10 процентов.

 В качестве тестовых ноутбуков использовались Asus Strix Scar G17 и Gigabyte Aorus 17X. Оба ноутбука имели 32 ГБ памяти DDR5 и видеокарту RTX 4090.

 Собственные тесты всегда подвержены предвзятости, а мобильные компоненты имеют особенно изменчивую производительность из-за множества вариантов конфигурации и их зависимости от системы охлаждения.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Производители ноутбуков уже начали продавать ноутбуки с процессорами Ryzen 7945HX, 7845HX, 7745HX и 7645HX. Первыми моделями на рынке стали Alienware M16 и M18, Asus Scar G17 и Zephyrus Duo, а также Legion 5 Pro и 7 Pro от Lenovo. В ближайшие месяцы появятся ноутбуки и от других производителей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #процессоры intel #мобильные процессоры #ryzen 9 7945hx #core i9-13900hx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gigabyte выпускает новую карту старого поколения – Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO
Gigabyte обновляет RX 6800 XT Gaming OC PRO улучшенной системой охлаждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
15
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
26
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
12
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
20
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
3
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
3
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
8
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Пригожин решил баллотироваться на пост Президента Украины в 2024 году
3
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
90
Российский Су-57 с новой ракетой Р-37М сбивает почти 100% целей – украинских самолётов и вертолётов
10
"Один украинский самолёт - одна ракета": источник рассказал о непревзойденной точности ракеты Р-37М
2
Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару на фоне банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley
3
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
4
Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару из-за банкротства Silicon Valley Bank
3
Российский геймдев забанил почти семь тысяч читеров
4
G.Skill представила комплект памяти DDR5-8000 объемом 48 ГБ
1
Экс-посол США в России Макфол заявил о беспокойстве касательно способности Украины «держаться»
2

Популярные статьи

Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
21
Об отечественных операционных системах
106
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
24
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
17
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
8
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
60
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
11
Обзор и анализ производительности демоверсии долгожданного ремейка Resident Evil 4
14
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
59
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:17
Для того же Bosh один хрен в Китае делали.
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
Андрей Филинский
01:14
Это ChatGPT написал?
Москва готовится организовать второй Дебальцевский котел в Артемовске
Андрей Филинский
01:13
В кои то веки дал ссылку на оригинал. Молодец!
Москва готовится организовать второй Дебальцевский котел в Артемовске
Kasyan
01:07
Вот и посмотрим, как будет через лет 5.
TSMC теряет интерес к строительству предприятия в Германии и присматривается к Сингапуру
Kasyan
01:03
Даду, дадуда, даду, даду.
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
Евгений Сом
01:02
Да уж видимо дурачок ))) запомни не бывает так чтобы было все и задаром. И если надо больше сата портов то ищи соответствующую плату. Если тебя там что то не устраивает из-за лишнего на плате то ищи п...
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
NONsens
01:01
Первое решается репутацией продавца или/и проверкой, 2 и 3 просто неверно. Почему бы не взять - разжёвано в статье.
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
Xmast
00:54
Ну да. Правы те кто написал выше. Бан уверенный. Посмотрел что блогер тут пишет. То что я называю спам и желтуха. Нет спасибо. Такого контента не надо
О заработке на рекомендациях дебетовых карт
beltar
00:53
Теперь ты уже на Донбассе? Ты же 6800XT купил. Якобы.
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
beltar
00:52
Ну да, сразу видно бомжа, который из-за лагов ничего сделать не может. Уважающие себя игроки меньше средней ставить не будут. Впрочем киберпанк и на среднем очень легкий.
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем