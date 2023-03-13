Новинка имеет значительно более крупную систему охлаждения и усиленную подсистему питания

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Стоит сказать, что у Gigabyte уже есть четыре модели в линейке GAMING на базе RX 6800 и RX 6800 XT. Все четыре карты выглядят одинаково и предлагаются с опциональным заводским разгоном.

реклама

Gigabyte довольно долго не обновляла свою линейку RX 6000. Фактически, в серии Radeon RX 6000 не было обновлений с момента выхода серии Radeon RX 6X70 в середине 2022 года. Это означает, что новая карта на архитектуре RDNA2 фактически станет первым обновлением почти за год.

В сети появилось несколько фотографий грядущей модели Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO, которая еще не указана на официальном сайте компании. Сразу видно, что обновленная модель намного больше, чем оригинальная версия, теперь ее длина составляет не менее 33 см, а было 28,6 см):

Новая карта Radeon RX 6800 XT использует тот же кулер, что и игровая карта RX 6950XT, флагманская настольная модель на архитектуре RDNA2 с воздушным охлаждением от Gigabyte. Это означает нестандартную компоновку разъёма дисплея с парой портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Кроме того, вместо двух 8-контактных разъемов питания покупатели RX 6800 XT Gaming OC PRO найдут целых три.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Спецификации RX 6800 XT GAMING PRO еще полностью не подтверждены, но следует ожидать более высокую тактовую частоту, чем 2285 МГц оригинальной карты RX 6800 GAMING.