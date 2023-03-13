Стоит сказать, что у Gigabyte уже есть четыре модели в линейке GAMING на базе RX 6800 и RX 6800 XT. Все четыре карты выглядят одинаково и предлагаются с опциональным заводским разгоном.
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Gigabyte довольно долго не обновляла свою линейку RX 6000. Фактически, в серии Radeon RX 6000 не было обновлений с момента выхода серии Radeon RX 6X70 в середине 2022 года. Это означает, что новая карта на архитектуре RDNA2 фактически станет первым обновлением почти за год.
В сети появилось несколько фотографий грядущей модели Radeon RX 6800 XT Gaming OC PRO, которая еще не указана на официальном сайте компании. Сразу видно, что обновленная модель намного больше, чем оригинальная версия, теперь ее длина составляет не менее 33 см, а было 28,6 см):
Новая карта Radeon RX 6800 XT использует тот же кулер, что и игровая карта RX 6950XT, флагманская настольная модель на архитектуре RDNA2 с воздушным охлаждением от Gigabyte. Это означает нестандартную компоновку разъёма дисплея с парой портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Кроме того, вместо двух 8-контактных разъемов питания покупатели RX 6800 XT Gaming OC PRO найдут целых три.
Спецификации RX 6800 XT GAMING PRO еще полностью не подтверждены, но следует ожидать более высокую тактовую частоту, чем 2285 МГц оригинальной карты RX 6800 GAMING.