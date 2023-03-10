Сайт 91mobiles выложил в Сеть фотографию еще не выпущенного смартфона Motorola Razr следующего поколения. Хотя сайт поделился только одним изображением, оно совпадает с другими, которые Эван Бласс и The Tech Outlook опубликовали в прошлом месяце. В настоящее время ожидается, что смартфон будет запущен под названием Razr 2023 или Razr (2023), а возможно, и Razr 23, так как Motorola также сократила название текущей модели до Razr 22 в своих рекламных материалах.
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Насколько можно судить, фотография, представленная ниже, является первым реальным изображением следующего складного Razr. Ранее все изображения телефона были пресс-рендерами. Однако изображение, несомненно, относится к прототипу устройства, а не к розничной модели, с надписью «не для продажи». Судя по просочившимся пресс-рендерам, на дисплее крышки Razr 2023 есть объективы камеры, а также небольшая светодиодная вспышка.
Утечка также подтверждает, что Razr 2023 будет доступен как минимум в двух цветах, на что тизеры The Tech Outlook лишь намекают. Невыпущенное устройство, по-видимому, также имеет относительно тонкий шарнир. Ожидается, что Motorola представит Razr 2023 в первый день лета, 1 июня, но информации о ценах пока нет.