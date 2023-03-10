Характеристики телефона пока остаются загадкой, а выход планируется на 1 июня

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Сайт 91mobiles выложил в Сеть фотографию еще не выпущенного смартфона Motorola Razr следующего поколения. Хотя сайт поделился только одним изображением, оно совпадает с другими, которые Эван Бласс и The Tech Outlook опубликовали в прошлом месяце. В настоящее время ожидается, что смартфон будет запущен под названием Razr 2023 или Razr (2023), а возможно, и Razr 23, так как Motorola также сократила название текущей модели до Razr 22 в своих рекламных материалах.

реклама

Насколько можно судить, фотография, представленная ниже, является первым реальным изображением следующего складного Razr. Ранее все изображения телефона были пресс-рендерами. Однако изображение, несомненно, относится к прототипу устройства, а не к розничной модели, с надписью «не для продажи». Судя по просочившимся пресс-рендерам, на дисплее крышки Razr 2023 есть объективы камеры, а также небольшая светодиодная вспышка.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Утечка также подтверждает, что Razr 2023 будет доступен как минимум в двух цветах, на что тизеры The Tech Outlook лишь намекают. Невыпущенное устройство, по-видимому, также имеет относительно тонкий шарнир. Ожидается, что Motorola представит Razr 2023 в первый день лета, 1 июня, но информации о ценах пока нет.