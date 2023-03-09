Первым смартфоном с поддержкой такой зарядки станет новый флагман компании, который должен выйти во втором полугодии 2023 года

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Компания Infinix раскрыла дополнительную информацию о своем новом зарядном устройстве мощностью 260 Вт. Благодаря запатентованному протоколу All-Round FastCharge в сочетании с зарядным устройством на основе GaN и инновационным зарядным кабелем на 13 А компания Infinix может преодолеть ограничение в 240 Вт, установленное для USB-кабелей PD версии 3.1, чтобы достичь общей мощности 260 Вт. Например, аккумулятор смартфона емкостью 4400 мАч можно зарядить с 0% до 25% за 1 минуту, а для полной зарядки требуется всего 7,5 минут. Зарядное устройство также включает в себя беспроводную док станцию с двойной катушкой и мощностью 110 Вт, которая полностью заряжает аккумулятор за 16 минут.

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В зарядное устройство включены дополнительные механизмы защиты, позволяющие батареям сохранять эффективность зарядки в течение длительного периода времени. Infinix утверждает, что таким образом батареи могут сохранять 90% своей первоначальной емкости хранения энергии даже после 1000 циклов зарядки. В зарядное устройство встроено не менее 140 механизмов защиты и 20 датчиков температуры. Беспроводную док станцию можно использовать горизонтально или вертикально, она оснащена вентилятором, который охлаждает заднюю часть зарядного устройства.

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Ожидается, что зарядное устройство мощностью 260 Вт появится вместе с новым флагманским смартфоном Infinix Note следующего поколения во второй половине 2023 года.