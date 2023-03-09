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Nvidia выпустила GeForce RTX 4090 с новой версией графического процессора
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 Согласно сообщению Reddit, Nvidia без лишней огласки начала использовать новую версию своего графического процессора AD102 в своих видеокартах GeForce RTX 4090 Founders Edition. Новая версия имеет название AD102-301. Считается, что она окажет незначительное влияние на стоимость графических плат, хотя информация является неофициальной.

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 «Я получил одну из новых партий карт GeForce RTX 4090 Founders Edition и обнаружил, что это новая матрица графического процессора AD102-301-A1. Плата также имеет новое обозначение 16F4. Информации об этом нет, так как только серия GeForce RTX 4080 получила новую версию AD103-301», — написал пользователь CavitySearch123 в сообщении Reddit.

 Одна из причин, по которой пользователь Reddit решил узнать какая у него версия и ревизия графического процессора, заключается в том, что AD102-301 имеет ограничение максимального напряжения 1,07 В, тогда как AD102-300 поддерживает максимальное напряжение в 1,1 В. Хотя разница не кажется существенной с точки зрения обычного пользователя, она важна с точки зрения разгона. Пользователю удалось разогнать свой GPU до 3 ГГц с помощью жидкостного охлаждения, что делает самую мощную на сегодняшний день игровую карту GeForce RTX 4090 еще быстрее. Однако, поскольку печатная плата карты GeForce RTX 4090 FE на базе AD102-301 имеет другой идентификатор, ее невозможно прошить оригинальной прошивкой с более высоким максимальным напряжением.

 Ранее в этом году Nvidia также в тихую начала использовать чипы AD103-301 и AD104-251 в графических процессорах для видеокарт GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 соответственно. Как сообщалось, в эти графические процессоры встроен регулятор, который обеспечивает вращение вентиляторов с нужной скоростью, сравнивая ШИМ-сигнал вентиляторов с фактическими значениями. В предыдущих чипах AD103-300 и AD104-250 эта функция была отключена, что требовало от производителей графических карт самостоятельного решения данного функционала.

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 Разница между AD102-300 и AD102-301 неизвестна, но если последний получит вышеупомянутую функцию, то это повлияет на стоимость GeForce RTX 4090. Учитывая, что GeForce RTX 4090 Founders Edition от Nvidia стоит от 1599 долларов, немного более низкая цена чипа вряд ли повлияет на ее розничное значение.

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