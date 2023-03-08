Производитель обещает скорость майнинга до 31,2 TH/s и окупаемость до семи месяцев

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Компания TP-Link ASIC, которая, по-видимому, является подразделением TP-Link по майнингу, анонсировала майнинг-маршрутизатор NX31 ASIC с поддержкой Wi-Fi 7. Согласно спецификациям, этот маршрутизатор стоимостью 1440 долларов имеет встроенный ASIC, который добывает криптовалюту быстрее, чем видеокарта RTX 4090 и потребляет 1200 Вт при полной нагрузке.

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На странице продукта отсутствуют некоторые технические детали, поэтому неясно, как работает NX31. Изображение устройства NX31 соответствует маршрутизатору TP-Link Archer BE900 Wi-Fi 7, и даже имя файла подтверждает это. Так что это либо просто заполнитель, либо NX31 может быть основан на Archer BE900.

Согласно спецификациям, NX31 обеспечивает скорость хеширования до 31,2 TH/s, что намного выше, чем у GeForce RTX 4090. Производитель отметил поддержку NX31 криптовалюты Kadena (KDA), а поддержка других криптовалют неизвестна и маловероятна. Похоже, что устройство превосходит более дешевые майнеры ASIC, такие как майнер Canaan Avalon A9 (20 TH/s), но отстает от ASIC Intel Bonanza Mine (34,5–47,7 TH/s). Преимуществом NX31 является двойная функциональность устройства как маршрутизатора, так и майнера на основе ASIC.

TP-Link ASIC не сообщает размеры NX31, но сообщается, что майнер ASIC весит 3,9 кг. Оригинальный Archer BE900 имеет светодиодный экран, на котором можно настроить погоду, время или другую графику. На NX31 производитель добавил функционал для отображения хешрейта и температуры. Кроме того, маршрутизатор имеет металлический корпус и два вентилятора для улучшения охлаждения, учитывая его мощность в 1200 Вт.

Характеристики NX31, как маршрутизатора, совпадают с Archer BE900. Например, он имеет четырехдиапазонную технологию и 12 внутренних антенн для улучшения покрытия больших площадей. Кроме того, NX31 имеет большое количество портов различных стандартов. Список включает один порт WAN/LAN 10 Гбит/с, один порт SFP+/RJ45 10 Гбит/с, четыре порта LAN 2,5 Гбит/с и порт LAN 1 Гбит/с, один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0.

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TP-Link ASIC, по-видимому, уже отправила первую партию NX31 заказчикам, поэтому маршрутизатор для майнинга находится в стадии ожидания апрельского начала продаж. Интересно, что покупка ограничена тремя устройствами на одного клиента. TP-Link ASIC утверждает, что стандартное время возврата инвестиций (ROI) для NX31 составляет от пяти до семи месяцев. Однако такие заявления слишком оптимистичны. Кроме того не следует сбрасывать со счетов изменение стоимости валюты Kadena, что может кратно увеличить период окупаемости при снижении курса валюты.