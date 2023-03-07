Если информация верна, то это будет уже четвертая версия модели RTX 3060

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Графические процессоры класса XX60 являются одними из самых популярных в линейке NVIDIA. По мере того как видеокарты становятся более дорогими, покупателям приходится думать о покупке более дешевых вариантов. Отличным примером такой более дешевой модели является RTX 3060 8 ГБ, выпущенная в этом году. Теперь геймеры могут купить эту карту примерно на 50 долларов дешевле, чем оригинальную модель с 12 ГБ памяти.

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Вопрос только в том, что представляет собой на самом деле оригинальный графический процессор RTX 3060, поскольку на сегодняшний день у NVIDIA было несколько моделей. Сюда входят: версия на базе графического процессора GA106-300, версия LHR с ограниченной производительностью майнинга и, наконец, модель на 8 ГБ.

Теперь появилась информация, что NVIDIA работает еще над одной моделью с таким же названием, только на этот раз с новым графическим процессором GA104. Такие модели с разными процессорами на самом деле довольно распространены в линейке NVIDIA, но не всегда доступны во всех регионах. Наиболее типичным рынком для подобных экспериментов является Китай.

Это означает, что теперь у NVIDIA будет четыре модели RTX 3060:

GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6 — GA106-300

GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6 LHR — GA106-302

GeForce RTX 3060 8 ГБ GDDR6 — GA106-302

GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6X — GA104

Очевидно, что более важным здесь является использование памяти GDDR6X. Для RTX 3060 Ti, которая теперь также доступна с памятью GDDR6 или GDDR6X, это обновление привело к повышению пропускной способности памяти на 36%.

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Информация о новой RTX 3060 появилась от пользователя T4C Fantasy, сопровождающего базу данных графических процессоров в TechPowerUP. Естественно, это всего лишь слухи, но, как известно, они не возникают на пустом месте.