Графические процессоры класса XX60 являются одними из самых популярных в линейке NVIDIA. По мере того как видеокарты становятся более дорогими, покупателям приходится думать о покупке более дешевых вариантов. Отличным примером такой более дешевой модели является RTX 3060 8 ГБ, выпущенная в этом году. Теперь геймеры могут купить эту карту примерно на 50 долларов дешевле, чем оригинальную модель с 12 ГБ памяти.
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Вопрос только в том, что представляет собой на самом деле оригинальный графический процессор RTX 3060, поскольку на сегодняшний день у NVIDIA было несколько моделей. Сюда входят: версия на базе графического процессора GA106-300, версия LHR с ограниченной производительностью майнинга и, наконец, модель на 8 ГБ.
Теперь появилась информация, что NVIDIA работает еще над одной моделью с таким же названием, только на этот раз с новым графическим процессором GA104. Такие модели с разными процессорами на самом деле довольно распространены в линейке NVIDIA, но не всегда доступны во всех регионах. Наиболее типичным рынком для подобных экспериментов является Китай.
Это означает, что теперь у NVIDIA будет четыре модели RTX 3060:
GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6 — GA106-300
GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6 LHR — GA106-302
GeForce RTX 3060 8 ГБ GDDR6 — GA106-302
GeForce RTX 3060 12 ГБ GDDR6X — GA104
Очевидно, что более важным здесь является использование памяти GDDR6X. Для RTX 3060 Ti, которая теперь также доступна с памятью GDDR6 или GDDR6X, это обновление привело к повышению пропускной способности памяти на 36%.
Информация о новой RTX 3060 появилась от пользователя T4C Fantasy, сопровождающего базу данных графических процессоров в TechPowerUP. Естественно, это всего лишь слухи, но, как известно, они не возникают на пустом месте.