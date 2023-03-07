В последнем драйвере Nvidia версии 531.18 обнаружена ошибка, вызывающая высокую загрузку ЦП после выхода из игр. Компания признает существование проблемы, поэтому стоит ожидать, что Nvidia выпустит исправление или новую версию драйвера, которая устранит ошибку.
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Как оказалось, служба Display Container Service от Nvidia увеличивает загрузку ЦП на 10-15% после закрытия игры, что можно наблюдать в диспетчере задач Windows. Некоторые пользователи считают, что ошибка была вызвана плагином Nvidia Game Session Telemetry Plugin версии 531.18 (NvGSTPlugin.dll).
Следует отметить, что не все системы затронуты ошибкой. Некоторые пользователи Reddit предлагают заблокировать или удалить библиотеку NvGSTPlugin.dll, чтобы решить проблему вручную, но неясно, какие побочные эффекты может вызвать этот способ, поэтому данное решение вряд ли можно рекомендовать. Проще всего исправить проблему можно помощью возврата к предыдущему WHQL-драйверу GeForce 528.49, который, однако, может не поддерживать некоторые из последних игр, но, по крайней мере, работает без существенных проблем.
Хотя Nvidia официально признает наличие проблемы, компания не сообщила, когда планирует выпустить исправление или новую версию ПО. Учитывая высокую раздражительность ошибки, вполне вероятно, что Nvidia может выпустить исправление раньше, чем ожидается, поэтому, возможно, имеет смысл немного подождать, прежде чем откатываться к предыдущей версии драйвера.