Это стало возможным благодаря эффекту гравитационного линзирования

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Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает поражать воображение изображениями далеких космических объектов, которые часто бросают вызов нашему самому смелому воображению. И новый снимок космической обсерватории идеально это иллюстрирует.

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На рассматриваемом изображении показана галактика со сверхновой звездой, снятая в три разных момента времени на одном снимке. Это стало результатом гравитационного линзирования, которое происходит, когда массивное скопление галактик — в данном случае скопление под названием RX J2129, находящееся примерно в 3,2 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Водолея буквально искажает ткань пространства и времени.

Эффект дает три разных вида фоновой галактики в зависимости от пути, по которому ее свет проходил через объект или вокруг него. На самом старом изображении, в котором свет проходил самый длинный путь, все еще можно видеть сверхновую. На втором и третьем изображениях, примерно через 320 дней и 1000 дней спустя, сверхновая уже погасла.

Сверхновая, получившая обозначение AT 2022riv, является сверхновой типа Ia, впервые обнаруженной с помощью космического телескопа Хаббл. Эти сверхновые называются «стандартными свечами», потому что они имеют постоянную яркость на заданном расстоянии, что позволяет использовать их в качестве космических постоянных, помогающих астрономам измерять расстояния в космосе.

Гравитационное линзирование также можно использовать в качестве своеобразного увеличительного стекла, чтобы помочь астрономам заглянуть в первые дни существования Вселенной. В одном примере из 2020 года данный метод использовался, чтобы увидеть далекую галактику, свету которой потребовалось более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли.

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Напомню, что Джеймс Уэбб был запущен в конце 2021 года и вышел на орбиту в точке Лагранжа почти в полутора миллионах километров от Земли. Первые полноцветные изображения с телескопа были опубликованы в июле 2022 года.