Новинка появится уже в этом месяце и будет основана на чипсете начального уровня Helio G37 от Mediatek

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В настоящее время Infinix готовится к запуску новой серии смартфонов Infinix Hot 30. Компания подтвердила, что уже в марте запустит модель Hot 30i в стране. Наряду с этим также будет представлен новый ноутбук

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Согласно имеющейся информации, Infinix Hot 30i будет иметь привычный для моделей бренда дизайн. Он будет иметь огромный дисплей и большой объем памяти. Что касается дизайна, он получит стеклянную и кожаную отделку сзади. Ноутбук, который также будет анонсирован вместе со смартфоном, будет называться Infinix Y1 Plus Neo. Компания сообщает, что это будет легкое и мощное устройство.

Предполагается, что телефон Infinix с номером модели X669, одобренный FCC, будет представлен на рынке под названием Infinix Hot 30i. Ниже показаны официальные изображения Hot 30i.

В прошлом месяце PassionateGeekz сообщил, что Infinix Hot 30i будет оснащен 6,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+ и максимальной яркостью 500 нит. Работать смартфон будет на чипсете Helio G37, а компанию ему составят 4 ГБ оперативной памяти. Автономность телефона обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Смартфон также будет иметь будет расширение ОЗУ до 6 ГБ, 128 ГБ встроенной памяти и работать под управлением Android 12 на базе XOS. Основная камера устройства будет иметь 50-мегапиксельный датчик, компанию которому составит 2-мегапиксельная макрокамера.

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В недавнем сообщении говорилось, что компания работает над загадочным телефоном, поддерживающим зарядку мощностью 260 Вт. Поскольку это телефон высокого класса, он может относиться к серии Zero. Однако в январе появилась информация, что Infinix может заменить линейку Zero на серию GT. Также стало известно, что компания может выпустить два телефона в линейке GT в марте или апреле этого года.