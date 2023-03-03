Правда назвать его новинкой нельзя, так как он является ребрендингом кулера от компании Cooler Master

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компания Amazon выпустила процессорный кулер под названием Amazon Basics для процессоров AMD и Intel. Предложение от Amazon не сильно отличается от обычных башенных кулеров. Он оснащен четырьмя медными тепловыми трубками, которые передают тепло от основания радиатора вверх к массиву алюминиевых ребер охлаждения. Медь лучше, чем алюминий, отводит тепло от источника, но алюминий способен рассеивать поглощенное тепло быстрее, чем медь. Кроме того, алюминий легче и дешевле меди, поэтому в этой конструкции они сочетаются друг с другом.

реклама

Используемый вентилятор имеет диаметр 92-мм и регулируется с помощью ШИМ от 600 до 2000 об/мин и может пропускать до 34,73 кубических футов в минуту воздуха при шуме 29,38 дБА. Он также оснащен светодиодной подсветкой RGB и совместим с процессорными разъемами LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5 и AM4.

Насколько можно судить, это просто переименованная версия кулера Hyper H410R RGB от компании Cooler Master. Помимо ребрендинга, неясно, какие изменения, если вообще они были внесены в версию Amazon, кроме цены.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Hyper H410 R RGB от Cooler Master продается по цене 68 долларов на Amazon или 55 долларов на Newegg, если обойтись вентилятором с красной светодиодной подсветкой. В свою очередь версия Amazon Basics стоит всего 27 долларов.