Компания Amazon выпустила процессорный кулер под названием Amazon Basics для процессоров AMD и Intel. Предложение от Amazon не сильно отличается от обычных башенных кулеров. Он оснащен четырьмя медными тепловыми трубками, которые передают тепло от основания радиатора вверх к массиву алюминиевых ребер охлаждения. Медь лучше, чем алюминий, отводит тепло от источника, но алюминий способен рассеивать поглощенное тепло быстрее, чем медь. Кроме того, алюминий легче и дешевле меди, поэтому в этой конструкции они сочетаются друг с другом.
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Используемый вентилятор имеет диаметр 92-мм и регулируется с помощью ШИМ от 600 до 2000 об/мин и может пропускать до 34,73 кубических футов в минуту воздуха при шуме 29,38 дБА. Он также оснащен светодиодной подсветкой RGB и совместим с процессорными разъемами LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5 и AM4.
Насколько можно судить, это просто переименованная версия кулера Hyper H410R RGB от компании Cooler Master. Помимо ребрендинга, неясно, какие изменения, если вообще они были внесены в версию Amazon, кроме цены.
Hyper H410 R RGB от Cooler Master продается по цене 68 долларов на Amazon или 55 долларов на Newegg, если обойтись вентилятором с красной светодиодной подсветкой. В свою очередь версия Amazon Basics стоит всего 27 долларов.