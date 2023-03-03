Intel работает над собственной технологией сверхвысокого разрешения для видео в браузерах Chromium. Уже приходилось видеть следы использования такой технологии инженерами Intel при разработке Chromium, но было не совсем ясно, как и работает ли она вообще.
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Как оказалось, эта технология уже включена для некоторых графических процессоров Intel, но официально она еще не поддерживается, и для ее включения требуется ручные настройки. Тем не менее в панели управления графикой Intel нет переключателя, а есть команда, которую можно ввести для Chrome.
Поддержка технологии будет зависеть от архитектуры, но, как сообщается, она включена для процессоров Core 10-го поколения и более новых встроенных графических процессоров. Более того, она работает и с Intel Arc, так что качество и производительность, скорее всего, будут зависеть от конкретного устройства. Что касается требований, то Chrome должен быть как минимум версии 109, для Chrome должно быть включено аппаратное ускорение и присутствовать совместимый графический процессор. Также в ярлык приложения нужно добавить специальную команду:
Ниже приведено несколько примеров работы Intel VSR для различных источников видео (Twitch, Bilibili):
Результаты могут различаться в зависимости от источника видео и вычислительной мощности графического процессора.
Важно помнить, что VSR официально не поддерживается Intel, и поэтому настоятельно рекомендуется дождаться официальной поддержки. На самом деле компания даже не подтвердила, что такая функция планируется к выходу.