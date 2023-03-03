Выход смартфона ожидается в конце года

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Недавно Realme выпустила смартфон GT 3 с быстрой зарядкой мощностью 240 Вт. На данный момент это самый быстро заряжаемый серийный смартфон на рынке. Однако, скорее всего, это будет продолжаться недолго, поскольку, как сообщается, Infinix планирует поднять планку ещё выше с новым зарядным устройством для смартфонов мощностью 260 Вт. Телефон с поддержкой такой зарядки будет выпущен к концу этого года, однако само зарядное устройство может быть представлено уже на следующей неделе.

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GSMArena удалось заполучить изображение, на котором показано готовящееся к выпуску зарядное устройство Infinix Thunder Charge мощностью 260 Вт. Примечательно, что адаптер расположен рядом со смартфоном Infinix, который очень похож на модель Zero Ultra, получившую технологию зарядки 180 Вт. Система зарядки оснащена четырехходовой системой зарядки мощностью 100 Вт, а также схемой AHB (Advanced High-Performance Bus) с безопасным управлением зарядкой.

Источники сообщают изданию, что Infinix планирует анонсировать быстрое зарядное устройство мощностью 260 Вт 9 марта. Но неизвестно, запустит ли бренд эту технологию на новом телефоне или представит ее в модифицированной версии Infinix Zero Ultra. Хотя официального подтверждения пока нет, в сообщении упоминается, что Infinix хочет выпустить телефон к концу этого года.

Кроме того, сообщается, что компания, принадлежащая Transsion, тестирует решение для беспроводной зарядки мощностью 100 Вт, которое будет иметь нестандартную конструкцию катушки и повышенную эффективность зарядки. Он также будет иметь уменьшенное внутреннее сопротивление и увеличенное время зарядки с пиковой мощностью.

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Интересно посмотреть, насколько реально быстрой будет технология зарядки 260 Вт. Например, самый быстро заряжаемый на рынке Realme GT 3 240 Вт по данным производителя полностью заряжает аккумулятор за девять с половиной минут.