Это вызвано снижением стоимости памяти и избыточными запасами DRAM у производителей

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Последнее сообщение TrendForce иллюстрирует не очень радужное положение, в котором оказался мировой рынок DRAM в конце 2022 года. Согласно исследованию, глобальная выручка от продажи DRAM снизилась на 32,5% в квартальном исчислении до 12,3 млрд долларов в четвертом квартале. Это меньше, чем 18,19 миллиарда долларов в третьем квартале, и почти соответствует рекордному снижению в квартальном исчислении на 36 процентов по сравнению с последним кварталом 2008 года во время глобального финансового кризиса.

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TrendForce заявила, что основной причиной падения выручки стало снижение средней цены продаж, вызванное быстрым накоплением запасов в третьем квартале 2022 года из-за снижения спроса. Опасаясь потерять долю рынка, поставщики заключали менее выгодные контракты по более низким ценам.

У трех ведущих производителей DRAM — Samsung, SK Hynix и Micron выручка за квартал снизилась на 25,1%, 35,2% и 41,2% соответственно. Хотя все производители DRAM испытали значительное падение выручки в квартальном исчислении.

Samsung вела себя наиболее агрессивно при снижении цен, и, таким образом, смогла увеличить свою рыночную долю с 40,7% в третьем квартале до 45,1% в последнем квартале 2022 года. И SK Hynix, и Micron немного сократили свои рыночные доли в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом с 28,8% до 27,7% и с 26,4% до 23% соответственно.

Также TrendForce отмечает, что самое резкое снижение цен на DRAM для серверов произошло в четвертом квартале: контрактные цены на память DDR4 и DDR5 упали с 23 до 28 процентов и с 30 до 35 процентов соответственно.

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Руководители компании Micron во время телефонного разговора с аналитиками объявили о планах сократить штат компании на 15% в этом году. Компания также сократит запасы в последнем финансовом квартале и сократит производство чипов, чтобы справиться со слабым спросом на рынке. Данное сообщение привело к падению акций Micron более чем на три процента и в настоящее время торгуются на уровне 55,18 доллара за одну ценную бумагу.