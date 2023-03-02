Однако не стоит сразу искать его в магазинах, так как он является результатом буйной фантазии и прямых рук двух любителей компьютерной техники

Двое ютуберов Эван и Кейтлин придумали необычный самодельный проект по созданию самого большого в мире ноутбука. В конечном итоге самоделкиным удалось сконструировать мобильный, если так можно выразиться 43-дюймовый ноутбук. Это чудо инженерной мысли получило название BFL (Big Fun Laptop). За основу проекта был взят обычный ЖК-телевизор. Затем вокруг него было построено шасси с собственным логотипом и несколькими полосами RGB-подсветки.

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Шасси состоит из алюминиевых профилей с двумя большими петлями. Для верхней и нижней крышки была выбрана фанера, а внутри были использованы листы АБС с виниловым оттенком. Тем не менее Эван и Кейтлин старались сохранить профиль ноутбука разумной толщины, поэтому им нужно было найти довольно компактные компоненты, включая три батареи, способные обеспечить достаточную мощность для нагрузки в 260 Вт.

Один из аккумуляторов отвечает только за питание экрана, второй — для мини-ПК и подсоединенных к нему периферийных устройств, а третий — для светодиодной подсветки. Конечно, все эти компоненты нужно было закрепить с помощью набора кронштейнов, которые были напечатанных на 3D-принтере. В основе BFL лежит мини-ПК Intel NUC 11 с процессором Intel Core i7-1165G7 и дискретной видеокартой RTX 2060. Конечно, это не самый быстрый компьютер, но для более мощных компонентов понадобились бы четыре батареи. Устройство получило также USB-концентратор и довольно большую механическую клавиатуру, которая, впрочем, смотрится довольно нелепо для такого размера ноутбука.

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Общая толщина получившегося переносного компьютера составляет около 4 дюймов, но главной проблемой является вес. Этот монстр-ноутбук явно не проходит тест на портативность, так как весит более 45 килограмм.