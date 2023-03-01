Точное название консоли пока неизвестно

В сети уже было много слухов и предположений о следующей консоли Nintendo. Согласно новому сообщению, поклонникам придется подождать ещё некоторое время, прежде чем они смогут её приобрести в конце 2024 года. Будет ли это Switch 2, Switch Pro или что-то еще, пока неизвестно.

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На данный момент Nintendo Switch пользуется феноменальным успехом с момента своего запуска в 2017 году. Менее чем за шесть лет было продано более 122 миллионов единиц, что сделало ее третьей самой продаваемой консолью за всю историю. В последнее время разговоры о преемнике участились, а новое сообщение исходит из отчета Ampere Analysis.

В отчете основное внимание уделяется потребительским расходам в индустрии видеоигр и анализу продаж каждой основной консоли. Он также содержит ссылку на новую консоль Nintendo, выпуск которой запланирован на конец 2024 года.

В прошлом месяце появилось больше новостей о потенциальном преемнике Switch из неожиданного источника. В документах правительства Великобритании о приобретении Microsoft Activision кратко упоминается подписка Nintendo Switch Online (NSO), которая предлагает ретро-игры и игры для Game Boy. В нем говорится, что NSO доступен только на Nintendo Switch и другом устройстве, название которого в отчете отредактировано. Многие считают, что эта безымянное устройство — будущая консоль Nintendo.

Выступая в декабрьском подкасте The Digital Foundry Direct Weekly, Джон Линнеман сказал, что Nintendo планировала выпуск Switch Pro, но отменила его. Однако он верит, что Switch следующего поколения, возможно, с процессором Nvidia Tegra T239, поддержкой DLSS и другими функциями, появится после 2023 года.

Все это, конечно, еще не подтверждено, например, одно из заявлений гласит, что обновленная Nintendo Switch появится уже этой зимой.

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Отчет Ampere Analysis также показывает, что глобальные расходы на консоли снизились на 7,8% в годовом исчислении в 2022 году до 56,2 млрд долларов, а доходы от игр снизились на 9,3% до 32,6 млрд долларов. Это был хороший год для Sony, которая заняла 45% рынка в денежном выражении, потраченных пользователями на консольные игры, оборудование и услуги, чему способствовало то, что PlayStation 5 достигла 30 миллионов проданных устройств. Продажи Xbox Series X/S за весь период оцениваются всего в 18,5 миллионов экземпляров.