На выбор будут доступны несколько вариантов процессоров, видеокарт и типов дисплея

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Сегодня Dell обновила флагманскую линейку ноутбуков, переведя модели Dell XPS 15 и XPS 17 на процессоры Intel Core 13-го поколения и видеокарты Nvidia GeForce RTX 40.

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XPS 15 и XPS 17 получат в минимальной комплектации процессор Core i5-13500H, а топовые сборки оснастят процессором Intel Core i9-13900H и до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-4800. Кроме того, каждый из ноутбуков может иметь твердотельный накопитель объемом от 512 ГБ до 4 ТБ, хотя Dell отмечает, что компьютеры фактически поддерживают до 8 ТБ.

Помимо дисплеев и размера, разница между моделями заключается в графических процессорах. XPS 15 будет комплектоваться видеокартами от Nvidia GeForce RTX 4050 до Nvidia GeForce RTX 4070, а также будет предлагать графическую карту Intel начального уровня Arc A370M, в то время как старший XPS 17 получит возможность установки видеокарты, начиная с RTX 4050 и до RTX 4080. Но XPS 15 дебютирует только с самой мощной графической картой, а XPS 17 будет иметь возможность выбора между двумя старшими версиями. Все графические карты более низкого уровня появятся спустя некоторое время после запуска.

Оба ноутбука по-прежнему будут использовать почти безрамочные дисплеи Dell InfinityEdge. И XPS 15, и XPS 17 получат OLED дисплеи с высоким разрешением: 3840 x 2400 пикселей на XPS 17 и 3456 x 2160 пикселей на XPS 15, но также будет возможность выбрать версии устройств с обычными дисплеями с разрешением FullHD. Каждый вариант дисплея поддерживает технологию Dolby Vision.

Обновленные ноутбуки не получили изменение дизайна. Но, например, Dell XPS 13 изменился, он лишился разъема для наушников и обзавелся цельностеклянной емкостной сенсорной панелью. Монтажерам видео или звука мог бы понадобиться разъем для наушников высокого класса, а также полноразмерный слот для SD-карты.

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XPS 15 будет стоить от 2949 долларов за версию с Intel Core i9, Nvidia GeForce RTX 4070, 32 ГБ памяти DDR5, 1 ТБ SSD и OLED-панелью, а XPS 17 стартует с 3399 долларов с теми же характеристиками и дисплеем самого высокого уровня.