Складные смартфоны продолжают получать широкое распространение и завоевывать сердца покупателей. Почти каждый день в конкуренцию с устройствами Samsung и Huawei включаются новые производители. Одной из таких компаний теперь стала Tecno, которая представила свой первый складной смартфон на Mobile World Congress (MWC) 2023 в Барселоне.
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Итак, сегодня Tecno дебютировала на Mobile World Congress (MWC) 2023. В честь этого компания выпустит свой первый складной смартфон Phantom V Fold. Телефон станет первым в мире устройством, которое можно складывать как влево, так и вправо, работающий на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Процессор с поддержкой двух SIM-карт 5G, специально разработан для этого устройства, производится по передовому 4-нанометровому техпроцессу TSMC и обеспечивает непревзойденную плавность работы складного устройства при низком энергопотреблении.
Телефон также будет оснащен 5 объективами, включая основную камеру на 50 МП со сверхсветочувствительным специальным датчиком, также устройство получило ещё две задние камеры и два передних объектива. Система камер позволяет получить захватывающий опыт фотографирования, который стал возможен благодаря складному дизайну телефона.
Помимо демонстрации на стенде TECNO, PHANTOM V Fold также станет единственным складным устройством, оснащенным процессором Dimensity 9000+, представленным на стенде MediaTek в рамках взаимодействия TECNO со своими стратегическими партнерами на выставке. Пока это вся информация, которой Tecno поделилась на данный момент.