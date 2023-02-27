Xiaomi 13 Lite получил чипсет Snapdragon 7 Gen 1 и две селфи-камеры

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Xiaomi продолжает расширять семейство смартфонов, реализуя различные стратегии для китайского и мирового рынков. Теперь серия Xiaomi 13, представленная некоторое время назад в Китае, была представлена на Mobile World Congress в Барселоне. Самой яркой моделью в серии стала Xiaomi 13 Lite, в которой основное внимание уделяется соотношению цена/качество.

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Стратегия переименования, которую часто используют китайские компании, также проявилась в модели Xiaomi 13 Lite. Смартфон представляет собой обновленную версию Xiaomi Civi 2, выпущенного в 2022 году. Хотя дизайн и название отличаются, следует отметить, что по сути это одно и то же устройство, со схожими основными техническими характеристиками.

Xiaomi 13 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. В отличие от своего предшественника, он имеет две фронтальные камеры с разрешением по 32 мегапикселя каждая. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, изготовленным по 4-нм техпроцессу. Чипсет включает ядро ARM Cortex-A710 с частотой 2,4 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 с частотой 2,36 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц и графический процессор Adreno 662.

Задний блок камер включает три датчика: основной 50-мегапиксельный, 20-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный макросенсор. Смартфон предлагает от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 или 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Из коробки телефон будет работать с интерфейсом MIUI 14 на базе Android 13 из коробки.

Спецификации Xiaomi 13 Lite:

Дисплей: 6.55-дюймовый Full HD AMOLED;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1;

ОЗУ: 8/12ГБ;

Память: 128/256ГБ;

Фронтальная камера: двойная 32-мегапиксельная;

Задние камеры: основная 50-мегапиксельная, 20-мп ультраширокоугольная и 2-мп макрокамера;

Аккумулятор: 4,500 мАч с зарядкой 67 Вт;

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