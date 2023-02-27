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MWC 2023: состоялся глобальный выход Xiaomi 13
Смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 2 доступен для предзаказа за 1000 евро
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 Строго говоря, Xiaomi 13 не является новинкой и уже давно продается в Китае. Он отлично работает, хотя по понятным причинам его затмевает вариант Pro с лучшими характеристиками. К счастью, в новой линейке нет существенных аппаратных различий между глобальным и китайским вариантами Xiaomi 13, что обеспечивает равноправный опыт использования в разных регионах.

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 Значительная часть рекламных материалов Xiaomi 13 посвящена партнерству компании с Leica. Смартфон оснащен основным 50-мегапиксельным 1-дюймовым датчиком Sony IMX888, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3,2-кратным оптическим увеличением и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. В качестве фронтальной камеры используется 32-мегапиксельный датчик.

 Xiaomi 13 может записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и поддерживает Dolby Vision в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Другие функции включают Ultra Night Video, стабилизацию видео Hyper OIS, портретный ночной режим, Xiaomi ProFocus и два стиля фотографии (Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look). К сожалению, поддержка 10-битного RAW DNG есть только в модели Pro. За беспроводное подключение смартфона отвечают интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3.

 Сердцем смартфона является флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5x составляет 8 ГБ или 12 ГБ. Смартфон обладает отличной системой охлаждения с радиатором площадью 4642 мм2, позволяя внутренним компонентам стабильно работать. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт с помощью фирменного зарядного устройства. Смартфон работает под управлением MIUI 14 на основе ОС Android 13 из коробки.

 В отличие от Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 оснащен компактным по современным меркам 6,3-дюймовым экраном Samsung E6 AMOLED разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 240 Гц, пиковой яркостью 1900 нит, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, HDR, HDR10+, HLG и Dolby Vision. Алюминиевый корпус весит 189 грамм и имеет защиту от воды и пыли IP68. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: черном, белом и цветочно-зеленом.

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 Серия Xiaomi 13 открыта доступна для предварительного заказа и поступит в продажу 8 марта. Те, кто сделает предварительный заказ на смартфон, получат принтер Xiaomi Instant Photo Printer 1S. Смартфон в начальной комплектации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти будет стоить 1000 евро.

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https://youtube.com/watch?v=0Lk90u-6AVU&feature=shares
Россия "подтягивает" военнослужащих и вооружение из Белоруссии в приграничные с зоной СВО районы
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