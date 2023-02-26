Слухи о грядущем суб-премиальном чипсете Qualcomm уже довольно давно бродят по сети, и теперь похоже, что чипсет наконец-то близок к выпуску, а новая утечка сообщает, когда он дебютирует.
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По словам инсайдера Digital Chat Station, дебют Snapdragon 7 Plus Gen 1 запланирован на следующий месяц, а именно на середину или конец марта. Оригинальный Snapdragon 7 Gen 1 был запущен в мае прошлого года, но практически не получил широкого распространения. Обновленный чипсет Snapdragon SM7475 будет построен на 4-нм техпроцессе TSMC, в отличие от Snapdragon 7 Gen 1, который был построен на производственных мощностях Samsung, аналогично ситуации со Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Snapdragon 7 Plus Gen 1, недавно был замечен внутри одного из смартфонов Realme на AnTuTu. Digital Chat Station считает, что грядущий чипсет будет чем-то вроде Snapdragon 8 Plus Gen 1 Lite, поскольку чипсет демонстрирует близкие к нему показатели производительности. Это, по крайней мере, гарантирует превосходство над его ближайшим соперником - Dimensity 8200 от MediaTek.
Пока неизвестно, какие устройства будут использовать Snapdragon 7 Plus Gen 1, но можно ожидать, что он будет более востребован производителями, чем Snapdragon 7 Gen 1. Помимо Realme, в недавних сообщениях также утверждается, что Xiaomi может оснастить грядущий Poco F5 данным чипсетом.