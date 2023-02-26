К видеокарте даже была сделана индивидуальная упаковка по всем стандартам Nvidia

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Несколько дней назад в сети упоминалась новая видеокарта Galax RTX 4090 Vladilena Milize белого цвета. Оказывается, данный графический ускоритель, вдохновленный аниме-сериалом Eighty Six, не является реальным продуктом компании. Эта карта является любительским проектом, созданным фанатами полностью с нуля, включая новый кожух, заднюю панель, панель ввода-вывода. На самом деле, была модифицирована не только видеокарта, автор также разработал специальную упаковку для карты.

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Оригинальная карта действительно была произведена компанией GALAX, но это была обычная модель RTX 4090 Boomstar, которую может купить каждый. Моддер разобрал её, покрасил и добавил кастомные элементы, полностью изменив внешний вид видеокарты.

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Обычно на этом этапе изменения заканчиваются, но этот моддер пошел дальше. Полный дизайн упаковки был разработан на основе официальных требований NVIDIA и руководств по упаковке, что делает её невозможной отличить от стандартного розничного продукта. Пользователь использует официальные шрифты и логотипы от NVIDIA, GALAX и даже консорциума HDMI. Таким образом, карта RTX 4090 Vladilena является результатом выдающейся работы сообщества моддеров.