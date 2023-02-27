Сейчас Yeston продает свою модель Radeon RX 7900 XT всего за 6499 юаней (около 934 долларов), что на 900 юаней ниже официальной рекомендованной производителем розничной цены в Китае. Это противоположно тому, что данная компания делает на рынке США. Эту же модель можно найти на Newegg по цене 1199 долларов, что на 300 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены.
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Необходимо сказать, что RX 7900 XT теперь стоит меньше рекомендованной производителем розничной цены для китайских покупателей, и Yeston является не единственным производителем, который снизил цену. И XFX, и Sapphire также продают свои Radeon RX 7900 XT по 6599 юаней. Также можно легко найти ценники от PowerColor, ASRock и Vastarmor, предлагающие свои карты ниже 7399 юаней (MSRP).
На китайском рынке цены всегда выше, чем в США, что связано с налогами на добавленную стоимость. Однако, поскольку в настоящее время большинство карт для настольных ПК производятся в Азии, этот рынок, как правило, является передовиком изменения цен. Стоит напомнить, что китайские магазины, например, снизили цену на процессоры Ryzen 7000 за 2 недели до того, как аналогичные шаги были сделаны в других регионах.
В сообщениях с китайских сайтов утверждается, что RX 7900 XT теперь можно найти всего за 5999 юаней, но самая низкая цена, которую можно найти, составляет 6299 иен на Taobao.
Стоит отметить, что все карты, указанные в таблице сравнения цен, теперь можно найти ниже MSRP. Это отличная новость для геймеров в Китае, и, вероятно, ожидается, что в ближайшие недели она повлияет на глобальный рынок. Тем более, что NVIDIA и AMD выпустят модели среднего класса следующего поколения, скорее всего, к концу второго квартала.