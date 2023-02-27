В Китае видеокарту уже можно купить на 12% ниже рекомендованной цены

Сейчас Yeston продает свою модель Radeon RX 7900 XT всего за 6499 юаней (около 934 долларов), что на 900 юаней ниже официальной рекомендованной производителем розничной цены в Китае. Это противоположно тому, что данная компания делает на рынке США. Эту же модель можно найти на Newegg по цене 1199 долларов, что на 300 долларов выше рекомендованной производителем розничной цены.

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Необходимо сказать, что RX 7900 XT теперь стоит меньше рекомендованной производителем розничной цены для китайских покупателей, и Yeston является не единственным производителем, который снизил цену. И XFX, и Sapphire также продают свои Radeon RX 7900 XT по 6599 юаней. Также можно легко найти ценники от PowerColor, ASRock и Vastarmor, предлагающие свои карты ниже 7399 юаней (MSRP).

На китайском рынке цены всегда выше, чем в США, что связано с налогами на добавленную стоимость. Однако, поскольку в настоящее время большинство карт для настольных ПК производятся в Азии, этот рынок, как правило, является передовиком изменения цен. Стоит напомнить, что китайские магазины, например, снизили цену на процессоры Ryzen 7000 за 2 недели до того, как аналогичные шаги были сделаны в других регионах.

В сообщениях с китайских сайтов утверждается, что RX 7900 XT теперь можно найти всего за 5999 юаней, но самая низкая цена, которую можно найти, составляет 6299 иен на Taobao.

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Стоит отметить, что все карты, указанные в таблице сравнения цен, теперь можно найти ниже MSRP. Это отличная новость для геймеров в Китае, и, вероятно, ожидается, что в ближайшие недели она повлияет на глобальный рынок. Тем более, что NVIDIA и AMD выпустят модели среднего класса следующего поколения, скорее всего, к концу второго квартала.