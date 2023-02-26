Компания HMD Global выпустила новый смартфон Nokia G22. Он стал обновлением прошлогоднего G21 и претерпел в сравнении с ним минимальные изменения. Преемник сохранил маломощную 4-ядерную платформу Unisoc T606 с поддержкой только сетей 4G/LTE и получил только один вариант памяти, включающий 4 ГБ ОЗУ с возможностью расширения ещё на 2 ГБ и накопитель объемом 64 ГБ, который можно расширить картой microSD объемом до 2 ТБ (в модели 2022 года поддерживались карты до 512 ГБ).
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Оба устройства имеют дисплеи одинакового размера и частоту обновления, хотя разрешение в более новой модели теперь HD, а не HD+. Опять же, максимальная яркость Nokia G22 увеличилась до 500 нит, и теперь он может похвастаться защитным стеклом Gorilla Glass 3, что делает его более устойчивым к повреждениям.
Новый телефон Nokia поставляется с ОС Android 12, но производитель обещает продленную гарантию и поддержку обновления программного обеспечения в течение двух лет. Поэтому покупатели устройства могут рассчитывать на Android 14 через пару лет.
Nokia G22 по-прежнему имеет 3,5 мм аудио разъем и аккумулятор емкостью 5050 мАч с расчетным 3-дневным сроком работы и поддержкой зарядки мощностью 20 Вт.
Более подробно о смартфоне можно узнать по данной ссылке.