Смартфон очень похож на прошлогодний G21 с небольшими изменениями

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Компания HMD Global выпустила новый смартфон Nokia G22. Он стал обновлением прошлогоднего G21 и претерпел в сравнении с ним минимальные изменения. Преемник сохранил маломощную 4-ядерную платформу Unisoc T606 с поддержкой только сетей 4G/LTE и получил только один вариант памяти, включающий 4 ГБ ОЗУ с возможностью расширения ещё на 2 ГБ и накопитель объемом 64 ГБ, который можно расширить картой microSD объемом до 2 ТБ (в модели 2022 года поддерживались карты до 512 ГБ).

реклама

Оба устройства имеют дисплеи одинакового размера и частоту обновления, хотя разрешение в более новой модели теперь HD, а не HD+. Опять же, максимальная яркость Nokia G22 увеличилась до 500 нит, и теперь он может похвастаться защитным стеклом Gorilla Glass 3, что делает его более устойчивым к повреждениям.

Новый телефон Nokia поставляется с ОС Android 12, но производитель обещает продленную гарантию и поддержку обновления программного обеспечения в течение двух лет. Поэтому покупатели устройства могут рассчитывать на Android 14 через пару лет.

Nokia G22 по-прежнему имеет 3,5 мм аудио разъем и аккумулятор емкостью 5050 мАч с расчетным 3-дневным сроком работы и поддержкой зарядки мощностью 20 Вт.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Более подробно о смартфоне можно узнать по данной ссылке.