Кроме того, компания объявила о снижении стоимости данной модели, что уже отразилось на её цене в магазинах

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Как только Intel объявила о снижении цен на видеокарту Arc A750, розничные продавцы довольно быстро отреагировали соответствующей уценкой. Теперь Arc A750 можно найти всего за 249 долларов в США, 259 евро в ЕС и 249 фунтов стерлингов в Великобритании.

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Для геймеров из Великобритании OverclockersUK теперь предлагает свою графическую карту среднего класса Arc A750 Limited Edition всего за 249,95 долларов. Это самая низкая цена на эту карту в стране. Чтобы понять, насколько хороша стала цена, нужно упомянуть, что RTX 3050 в настоящее время продается в том же магазине по цене 299 фунтов стерлингов, а графический ускоритель Arc A750 должен конкурировать с RTX 3060.

Проверив цены, можно обнаружить, что у французского ритейлера PC21 есть огромный запас этих карт. Своих покупателей ждут 1233 карты, и это только A750 и только в версии Limited. Это подтверждает, что Intel действительно начала массовые поставки графических процессоров A700 европейским розничным сетям.

С начала этого месяца Intel обновила акционный комплект игр и программного обеспечения. Акция дополняет предыдущее предложение с Call of Duty MW2, которая теперь заменена такими играми, как Nightingale и The Settlers. Сейчас, как утверждает Intel, программное обеспечение, входящее в пакет стоит 493,96 доллара, включая приложение Topaz Gigapixel AI.

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В России, как можно понять, данная акция к сожалению не проводится.