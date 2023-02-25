Акция начинается в понедельник и продлится до 1 апреля

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Сегодня AMD объявила о проведении новой акции для покупателей процессоров Ryzen 7000. Компания и её партнеры предлагают сэкономить от 75 до 125 долларов на некоторых сборках AM5.

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Эта сумма учитывает скидки AMD на процессоры Ryzen 7000 и некоторые пакеты из материнских плат и оперативной памяти. Геймеры получат скидку при покупке комплектов памяти 2x8 ГБ или 2x16 ГБ от таких брендов, как Corsair, ADATA, GeIL или Kingston.

К сожалению, в этой акции не упоминается серия Ryzen 7000X3D с увеличенным объемом кеш-памяти. Но есть вероятность, что AMD обновит свой комплект, когда эти процессоры выйдут на следующей неделе. Также стоит отметить, что AMD по-прежнему предлагает бесплатную копию игры Star Wars Jedi Survivor со всеми процессорами Ryzen 7000, которые были выпущены на текущий момент.

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Промо-акция AM5 Build начинается в понедельник 27 февраля и продлится до 1 апреля, выдача бесплатных купонов на Star Wars заканчивается в тот же день, но игроки могут активировать свои игровые коды до 6 мая.