Ресурс Xiaomiui утверждает, что обнаружил смартфон POCO F5 в базе данных IMEI. Как сообщается, Xiaomi уже начала серийное производство устройств POCO F5 в Европе и Евразии, что является признаком скорого запуска. POCO F5 GT должен присоединиться к POCO F5 на определенном этапе, хотя первый может быть просто переименованным Redmi K60 Gaming Edition.
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Как показано на изображении ниже, устройство имеет номер модели 23049PCD8G с суффиксом «G», обозначающим, что это глобальная модель. Кстати, на том же веб-сайте ранее говорилось, что POCO F5 будет иметь номер 23013PC75G, который с тех пор побывал в Федеральной комиссии по связи (FCC) в США. Напротив, MySmartPrice, утверждали, что номер модели соответствует POCO F5 Pro. Тем не менее как 23049PCD8G, так и 23013PC75G относятся к серии POCO F5.
Более того, номер модели 23049PCD8G ранее предполагался для модели POCO X5 GT. Однако Xiaomiui теперь заявляет, что это было ложью. Вместо этого веб-сайт твердо убежден в том, что Xiaomi присвоила номер 23049PCD8G модели POCO F5, который также имеет кодовое название «marble», а не «mondrian». Таким образом, POCO F5 будет представлять собой переименованный Redmi Note 12 Turbo с чипсетом Snapdragon SM7475, вероятно, Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Snapdragon 7 Gen 2. Если это так, то POCO F5 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт, а также сканер отпечатков пальцев на дисплее и частоту 120 Гц. Дата выпуска пока неизвестна, хотя можно предположить, что это произойдет в апреле.