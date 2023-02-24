Инсайдер @billbil_kun получил подробную информацию об акции при оформлении предварительного заказа на предстоящую серию смартфонов Xiaomi 13. Важно отметить, что акция будет доступна только при покупке моделей Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, а не более дешевого Xiaomi 13 Lite. Что неудивительно, учитывая стоимость младшей модели серии. Напомню, что Xiaomi 13 Lite, как ожидается, будет стоить от 499 евро, а Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro — от 1000 евро и 1300 евро соответственно.
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Возможно, что указанная акция с предварительным заказом может быть эксклюзивной для Франции. Пока что @billbil_kun предоставил в качестве доказательства приведенный ниже снимок экрана. Несмотря на это, указанная акция не так выгодна, как показано на скриншоте. В то время как 43-дюймовая версия TV P1 имеет прейскурантную цену 449 евро в еврозоне, телевизор можно купить менее чем за 400 евро на Amazon France. Однако стоимость сделки по предварительному заказу все равно превысит набор Xiaomi, предлагаемый с Xiaomi 12T Pro, который включал бесплатный Redmi Pad.
Кроме того, в соглашении о предварительном заказе подчеркивается период предварительного заказа Xiaomi, который компания еще не огласила. Это будет означать, что Xiaomi начнет принимать предварительные заказы в тот же день, когда представляет серию Xiaomi 13, и до их предполагаемой демонстрации на MWC 2023 в Барселоне. Более того, даты подразумевают, что Xiaomi не начнет отправлять предварительно заказанные смартфоны до первой недели марта.