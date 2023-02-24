Оригинальный Ryzen 9 7950X отстает от Ryzen 9 7950X3D на 16%

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Сайт HDTecnologia слил данные о производительности флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X3D. Это топовая модель линейки грядущих настольных процессоров на архитектуре Zen4 с расширенным кэшем L3. Учитывая то, что продемонстрировал текущий флагман с данной технологией Ryzen 7 5800X3D с Zen3, ожидания определенно высоки.

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AMD провела внутреннее тестирование Ryzen 9 7950X3D и сравнила его с флагманом Intel Core i9-13900K с двумя вариантами графических карт: Radeon RX 7900 XTX или NVIDIA RTX 4090. Новый ЦП с 3D V-Cache также сравнивается с оригинальной моделью Ryzen 9 7950X.

С графическим процессором Radeon RX 7900 XTX процессор Ryzen 9 7950X3D на 5,6% быстрее в играх, чем Core i9-13900K в разрешении FullHD. Обе системы были оснащены 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. При использовании графической карты RTX 4090 разрыв увеличился до 6% в пользу Ryzen 9 7950X3D и до 16% по сравнению с Ryzen 9 7950X.

В руководстве по обзору также представлены данные синтетических тестов для процессора. Топовая модель от AMD побеждает конкурента в 7zip и DolphinBench, но проигрывает в Cinebench R23 или Geekbench:

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AMD Ryzen 9 7950X3D поступит в продажу на следующей неделе по цене 699 долларов. Это первоначальная цена оригинального процессора Ryzen 9 7950X прошлого года, но теперь он подешевел и купить его можно за 589 долларов. Такой небольшой разрыв в производительности выглядит не убедительно, и игроки могут предпочесть немного более медленный, но и более дешевый Intel Core i9-13900K по цене 569 долларов.