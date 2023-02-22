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ENERMAX представила первую AIO систему для процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids с LGA4677
Обновленная система охлаждения совместима с процессорами для платформы LGA4677, а также процессорами AMD с сокетами sWRX8/sTRX4/ TR4 и SP3
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 Компания ENERMAX, занимающаяся разработкой высокопроизводительных компьютерных блоков питания и систем охлаждения, объявила о том, что ее процессорный кулер AIO серии LIQTECH TR4 II, предназначенный для разгона, теперь совместим с платформой Intel LGA4677. Монтажные комплекты для процессоров в новой версии LIQTECH TR4 II предназначены для чипов Intel Sapphire Rapid серий Xeon W-3400 и Xeon W-2400 с сокетом LGA4677, процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO с сокетом sWRX8/sTRX4/ TR4, а также рассчитаны на сокет AMD SP3 для процессоров AMD EPYC.

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 Серия LIQTECH TR4 II, отмеченная наградой European Hardware Awards как лучший процессорный кулер AIO. Это первый в мире процессорный кулер AIO, обеспечивающий 100% полное покрытие теплораспределителя (IHS) как процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO, так и предстоящих Intel Xeon Sapphire Rapids. Непревзойденная мощность охлаждения, способная рассеивать до 500 Вт делает его лучшим решением для охлаждения как процессоров Intel Xeon серии W-3400 и W-2400 (LGA4677), так и процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO, предназначенных для рабочих станций и настольных ПК высокого класса.

 ENERMAX также реализует отдельные монтажные комплекты LGA4677 пользователям, которые уже приобрели LIQTECH TR4 II и планируют установить его на платформу Intel LGA4677.

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 Серия LIQTECH TR4 II с монтажными комплектами Intel Xeon LGA4677 будет доступна в интернет-магазине ENERMAX и у авторизованных дистрибьюторов по всему миру в следующем месяце.

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