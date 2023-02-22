Ожидается, что новый функционал принесет повышение производительности в 2,2 раза в сравнении с RDNA 3

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В интервью японскому изданию 4gamer старший вице-президент AMD по разработке Radeon Technologies Group Дэвид Ван вместе с исполнительным вице-президентом по вычислениям и графике Риком Бергманом рассказали о некоторых технологиях, которые могут быть реализованы с выходом архитектуры RDNA следующего поколения.



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Одна из этих технологий предложена Дэвидом Вангом и относится к автономному конвейеру графического процессора, который генерирует вызовы отрисовки исключительно на графическом процессоре без участия центрального процессора. Таким образом, скорость обработки графическим процессором может значительно повыситься, поскольку не будет никакого обмена данными между системной памятью с процессором на одной стороне и видеопамятью с графическим процессором на другой стороне. Кроме того, графическому процессору больше не нужно будет ждать каких-либо команд от центрального процессора. С этим новым конвейером отрисовки ожидается повышение производительности в 2,2 раза по сравнению с текущей реализацией RDNA 3.

AMD также планирует использовать более сложные алгоритмы искусственного интеллекта в архитектуре следующего поколения RDNA 4. Карты RDNA 3 впервые представили AMD ядра ускорения искусственного интеллекта, аналогичные тензорным ядрам Nvidia, но их производительность по-прежнему сравнительно скромная. В то время как RDNA 4 явно улучшит скорость вычислений с плавающей запятой, Дэвида Ванга больше интересует использование этого типа ускорителей логического вывода для других аспектов, помимо обработки изображений. AMD уже доказала, что DLSS от Nvidia можно воспроизводить без использования ИИ в случае FidelityFX Super Resolution. Более того, этот алгоритм суперсэмплинга изображений имеет открытый исходный код.

Ванг считает, что процессоры искусственного интеллекта в GPU следующего поколения следует использовать для улучшения игрового процесса в целом, а не только визуальной составляющей. В связи с этим Ванг видит более реалистичные движения и поведение игровых и неигровых персонажей. Вычисления поиска пути также должны выиграть от расширенных ядер логического вывода. Если говорить об обработке видео на основе ИИ, то Ванг считает, что ядра логического вывода не должны ограничиваться улучшением точности изображения, но могут помочь с более продвинутым непрямым освещением или рендерингом 3D-примитивов, усложняя сцену.

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Говоря о планах и стратегиях AMD на будущее, Рик Бергман обещает, что графические процессоры RDNA 4 будут выпущены в ближайшем будущем. Глядя на предыдущие поколения RDNA, AMD сохранила двухлетний график выпуска, поэтому ближайшее, скорее всего, относится к 2024 году.